Wszyscy ich znaliśmy. Z ekranu, trybun, mównicy czy desek teatru. Odchodząc zostawili po sobie smutek w sercach całych pokoleń. Zawdzięczamy im jedne z najpiękniejszych wspomnień, najsilniejszych wzruszeń czy największych emocji. Dziś wspominamy tych, którzy odeszli w minionym roku.

Książę Filip, Piotr Machalica, Wiesław Gołas, Krzysztof Kowalewski, Aleksander Doba, Jan Lityński, Charlie Watts / PAP





Diego Maradona - legenda argentyńskiej piłki nożnej

Diego Maradona był jednym z najsłynniejszych argentyńskich piłkarzy. Zmarł 25 listopada 2020 roku w wieku 60 lat. Jak przekazał jego adwokat - sportowiec miał zawał.



Diego Maradona zdobył z reprezentacją Argentyny mistrzostwo świata w 1986 roku. Na mundialu cztery lata później Argentyńczycy zostali wicemistrzami.

Po jego śmierci prezydent Argentyny Alberto Fernandez ogłosił trzydniową żałobę narodową.

Halina Kwiatkowska aktorka, koleżanka z lat szkolnych Karola Wojtyły

Halina Kwiatkowska byłą krakowską aktorką, pedagogiem, pisarką i podróżniczką. W czasach gdy chodziła do szkoły i gdy studiowała, była koleżanką Karola Wojtyły. Zmarła 12 listopada 2020 roku. Miała 99 lat.



"Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dziś w nocy w Konstancinie odeszła Halina Kwiatkowska, wspaniała krakowska aktorka, pedagog, pisarka i podróżniczka, zasłużony członek ZASP" - napisał na swoim profilu facebookowym Związek Artystów Scen Polskich.

Piotr Machalica - wbitny aktor

Piotr Machalica był polskim aktorem teatralnym, filmowym, telewizyjnym i dubbingowym. Zagrał w wielu filmach, m.in. "Dekalogu IX", "Złocie dezerterów", "Dniu Świra", "Sztuce kochania", "Wszyscy jesteśmy Chrystusami". Prócz tego szeroka publiczność kojarzy go z serialami "Złotopolscy", "Egzamin z życia" i "Prosto w serce". Odszedł 14 grudnia 2020 roku w wieku 65 lat.

O śmierci artysty poinformowała Krystyna Janda:

Cytat "Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że odszedł tej nocy, nasz wielki przyjaciel, kolega, wspaniały Człowiek i cudowny Artysta Piotr Machalica. Kochaliśmy i podziwialiśmy Go wszyscy. Był w naszej Fundacji od samego początku i zagrał na naszych scenach przez ostatnie 15 lat setki spektakli, także zaśpiewał wiele koncertów. Żegnamy Go zaskoczeni Jego śmiercią, w środku naszej wspólnej życiowej i teatralnej drogi. W naszych repertuarach zaplanowaliśmy na najbliższe miesiące spektakle z Piotrem nie możemy uwierzyć że ich już nie zagra". - napisała Krystyna Janda na Facebooku.

Pierre Cardin - słynny projektant mody

Pierre Cardin był znanym francuskim projektantem mody. Zmarł 29 grudnia 2020 roku. Miał 98 lat.

Bliscy Cardina zaznaczali, że chociaż projektant z pochodzenia był Włochem, to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach, Francję darzył bezwarunkową miłością. Szczytem jego kariery było powołanie go na członka francuskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był on pierwszym projektantem mody, który został wybrany do tego grona, co podkreśliło status mody jako sztuki.

Cytat To dzień wielkiego smutku dla całej naszej rodziny, Pierre Cardin pozostawił Francji i światu wyjątkowe dziedzictwo artystyczne, związane nie tylko z modą. Wszyscy jesteśmy dumni z jego upartej ambicji i odwagi, którą udowadniał przez całe swoje życie. Współczesny człowiek o rozlicznych talentach i niewyczerpanej energii, bardzo wcześnie włączył się w nurt globalizacji dóbr i handlu - napisała rodzina projektanta w komunikacie.

Maria Koterbska - dama polskiej piosenki

Maria Koterbska, dama polskiej piosenki, bielszczanka, zmarła 18 stycznia 2021 roku w wieku 96 lat. Największą popularność zdobyła w latach 50. W repertuarze miała 1500 piosenek, w tym ok. 400 nagranych. Jej największe przeboje: "Karuzelę", "Rudzielca", "Złoty pierścionek", "Serduszko puka w rytmie cza-cza", "Augustowskie noce" i "Parasolki" śpiewała cała Polska. Teksty dla Koterbskiej pisali m.in. Wojciech Młynarski, Jeremi Przybora i Agnieszka Osiecka.

O śmierci Mari Koterbskiej poinformował prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Składając bliskim kondolencje napisał:

Cytat Świat dziś wiele stracił... Dziękujemy za wszystko Pani Mario. Móc Panią znać, to był prawdziwy zaszczyt.

Larry King - legenda amerykańskiego dziennikarstwa.

Larry King był wieloletnim współpracownikiem telewizji CNN, gdzie prowadził własny program "Larry King Live", nazywano go nestorem amerykańskiego dziennikarstwa telewizyjnego. 3 stycznia trafił do szpitala z powodu Covid-19. 23 stycznia zmarł mając 87 lat.

Rozmawiał ze wszystkimi prezydentami USA urzędującymi od 1974 roku. Przeprowadził wywiady m.in. z Margaret Thatcher, Michaiłem Gorbaczowem, Władimirem Putinem i przywódcą Palestyńczyków Yasserem Arafatem. Wśród jego rozmówców byli: Nancy Reagan, Barbara Bush i Tony Blair. Jego gośćmi byli też: Frank Sinatra, Marlon Brando, Barbara Streisand, Madonna i Michael Jordan. Na swoim koncie miał blisko 40 tysięcy wywiadów.



"Papcio Chmiel" - twórca komiksów o Tytusie, Romku i A'Tomku

Henryk Jerzy Chmielewski, czyli "Papcio Chmiel" zmarł 22 stycznia 2021 roku. Na jego komiksach o Tytusie, Romku i A'Tomku wychowały się pokolenia Polaków.

Henryk Jerzy Chmielewski (Papcio Chmiel) to najpopularniejszy autor komiksów w Polsce, grafik, rysownik i publicysta, nestor i mistrz polskich twórców komiksów.

Aktor Ryszard Kotys

28 stycznia 2021 prezes Związku Artystów Scen Polskich przekazał smutną informację, że nie żyje Ryszard Kotys, aktor filmowy i teatralny, znany m.in. w roli Mariana Paździocha w serialu "Świat według Kiepskich". Miał 88 lat.

Aktor zmarł w nocy po ciężkiej chorobie.

W ciągu ponad 65 lat kariery zagrał w ponad 40 serialach i 150 filmach fabularnych. Grał m.in. w filmach Andrzeja Wajdy, Wojciecha Hasa, Kazimierza Kutza, Agnieszki Holland i Juliusza Machulskiego.

Popularność przyniosła mu rola Mariana Paździocha, sąsiada Ferdynanda Kiepskiego w serialu "Świat według Kiepskich" telewizji Polsat. Kotys grał tam od 1999 roku.





Ryszard Szurkowski - najbardziej utytułowany polski kolarz

1 lutego 2021 w wieku 75 lat zmarł Ryszard Szurkowski, najbardziej utytułowany polski kolarz w historii, mistrz świata z 1973 roku, dwukrotny srebrny medalista olimpijski i czterokrotny zwycięzca Wyścigu Pokoju.

Ryszard Szurkowski 10 czerwca 2018 roku uległ wypadkowi podczas wyścigu weteranów w Kolonii w Niemczech. Miał uszkodzony rdzeń kręgowy i czterokończynowe porażenie. A ponadto uszkodzoną czaszkę, połamaną w kilku miejscach szczękę, zdeformowany nos.

Początkowo był leczony w Niemczech, potem kontynuował rehabilitację w Konstancinie.

Christopher Plummer - kanadyjski aktor, laureat Oscara

Christopher Plummer był kanadyjskim aktorem, najstarszym laureatem Nagrody Akademii Filmowej w historii. Zmarł 5 lutego 2021 roku w wieku 91 lat. Do ostatniej chwil u jego boku czuwała jego żona Elaine Taylor.

W ciągu 50 lat swojej kariery filmowej, Plummer zagrał w licznych filmach - m.in. w "Dziewczynie z tatuażem", "Kto sieje wiatr", użyczył też głosu postaci w animowanej bajce "Odlot". Zastąpił też Kevina Spacey'a w roli bogacza J. Paula Getty'ego w filmie "Wszystkie pieniądze świata".



Oscara otrzymał dopiero w 2012 r., za rolę drugoplanową w "Debiutantach", gdzie grał Hala Fieldsa, dyrektora muzeum. Tym samym stał się najstarszym w historii Akademii laureatem Oscara - miał wtedy 82 lata.

Chick Corea, zdobywca 23 nagród Grammy

12 lutego w wieku 79 lat zmarł Chick Corea - amerykański pianista jazzowy, zdobywca 23 nagród Grammy. Muzyk chorował na rzadką odmianę nowotworu.

Chick Corea uznawany jest za jednego z pionierów muzyki fusion. Wywarł też wpływ na takie gatunki jak post-bop, jazz latynoski, free jazz, jazz awangardowy i klasyczny.

Krzysztof Kowalewski - aktor, którego uwielbiali wszyscy

Krzysztof Kowalewski był jednym z najbardziej znanych polskich aktorów filmowych i teatralnych. Zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat. Zagrał miedzy innymi w "Krzyżakach" czy filmie "CK Dezerterzy". Był jednym z ulubionych aktorów Stanisława Barei. Grał w "Nie ma róży bez ognia", w "Brunecie wieczorową porą", w "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz". Wystąpił też w "Misiu".

Aktor w 2002 r. został odznaczony Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski, a w 2009 r. otrzymał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Artysta, pytany w jednym z wywiadów, o najważniejszą cechę w zawodzie aktora odpowiedział:



Cytat "Talent to jest coś, z czym się człowiek rodzi, albo nie. Załóżmy, że mówimy o aktorze utalentowanym. Wtedy niewątpliwie równolegle z talentem idzie pracowitość. Jeśli nie ma pracowitości, precyzji, to na dłuższą metę niewiele można osiągnąć"

Jan Lityński - działacz "Solidarności", poseł i doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego

Jan Lityński, legenda Solidarności, odszedł w wieku 75 lat. Utonął ratując swojego psa, pod którym załamał się lód na rzece Narew. Stało się to 21 lutego 2021 roku. Został pochowany na cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.



Jan Lityński był organizatorem i uczestnikiem studenckich wystąpień w marcu 1968 r. W 1976 r. był współzałożycielem "Biuletynu Informacyjnego", pierwszego pisma ukazującego się poza cenzurą. Był wielokrotnie aresztowany. W 1980 r. został doradcą władz NSZZ "Solidarność". W 1981 r. w stanie wojennym internowano go. W 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Został wybrany do Sejmu RP w 1989 z woj. wałbrzyskiego.

Odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą.

Aleksander Doba - Zmarł śmiercią podróżnika

Aleksander Doba - wielki kajakarz i podróżnik, który jako pierwszy w historii przepłynął samotnie Atlantyk kajakiem z kontynentu na kontynent. Zmarł zdobywając wcześniej Kilimandżaro w wieku 74 lat, 23 lutego 2021 roku.

Aleksander Doba trzykrotnie samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki. Opłynął kajakiem Morze Bałtyckie i Bajkał. Jako pierwszy również opłynął całe polskie wybrzeże z Polic do Elbląga oraz Polskę po przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia.



Doba po głosowaniu na stronie internetowej "National Geographic" otrzymał tytuł "Podróżnika Roku 2015". Latał też na szybowcach i skakał ze spadochronem. Został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Adam Zagajewski - wybitny polski poeta

Adam Zagajewski był wybitnym polskim poetą, prozaikiem i eseistą. Od lat był wymieniany jako kandydat do literackiej nagrody Nobla. Odszedł w Światowym Dniu Poezji, mając 75 lat.

W 2018 roku Adam Zagajewski był gościem RMF FM. Z poetą rozmawiał nasz dziennikarz Bogdan Zalewski. Poeta mówił wtedy:

Cytat Jestem Polakiem i to jest jedyny język, który mam w całości w sobie. Napisałem kilka tekstów po angielsku czy po niemiecku. Pisać wiersz w innym języku i zaglądać do słownika? To jest karykaturalne. Trzeba całkowicie panować nad językiem

Krzysztof Krawczyk - legendarny piosenkarz

Krzysztof Krawczyk - legendarny piosenkarz i wykonawca wielu przebojów miał 74 lata. Artysta miał problemy z sercem i płucami. Tuż przed świętami opuścił szpital, do którego trafił z powodu Covid-19. Zmarł kilka dni później, 5 kwietnia 2021 roku.



Krzysztof Krawczyk zadebiutował w 1963 r. w zespole Trubadurzy. Wtedy powstały utwory takie jak "Znamy się tylko z widzenia" czy "Przyjedź mamo na przysięgę". 10 lat później rozpoczął karierę solową.



W latach 70. Krawczyk wylansował m.in. przeboje "Jak minął dzień", "Parostatek" i "Pamiętam Ciebie z tamtych lat".



Filip książę Edynburga, mąż królowej Elżbiety II

Książę Filip, mąż brytyjskiej królowej Elżbiety II i ojciec następcy tronu księcia Karola, dziadek książąt Williama i Harry'ego zmarł 9 kwietnia 2021 roku w wieku 99 lat.



Z głębokim smutkiem Jej Wysokość Królowa ogłosiła śmierć swojego ukochanego męża, Jego Królewskiej Wysokości Księcia Filipa, Księcia Edynburga. Jego Królewska Wysokość odszedł spokojnie dziś rano na zamku Windsor - napisano w komunikacie Pałacu Buckingham.

Książę Filip całe życie pozostawał w cieniu koronowanej głowy, ale spełniał w rodzinie królewskiej kluczową funkcję. Był jednoosobową instytucją wsparcia monarchini. To na nim Elżbieta II mogła polegać w najtrudniejszych okresach jej panowania.

DMX - amerykański raper

Earl Simmons znany jako DMX był znanym amerykańskim raperem. Przedawkował narkotyki i miał ataku serca. Zmarł 9 kwietnia w wieku zaledwie 50 lat.

Single DMX-a takie jak "Party UP (Up in Here)" czy "X Gon’ Give It to Ya" podbijały amerykańskie listy przebojów na przełomie XX i XXI wieku. Pięć jego albumów znalazło się na szczycie listy Billboard 200 w Stanach Zjednoczonych. Nagrał osiem albumów, trzy razy był nominowany do nagród Grammy. Muzyk współpracował miedzy innymi z Jayem-Z czy Eve.



DMX był też aktorem. Wystąpił w 40 filmach i produkcjach telewizyjnych m.in. w "Romeo musi umrzeć", "Mroczna dzielnica", "Od kołyski aż po grób".

Według medialnych doniesień miał 15 dzieci.



Aktorka Wiesława Mazurkiewicz

W kwietniu w wieku 95 lat pożegnaliśmy Wiesławę Mazurkiewicz, aktorkę teatralną i filmową.

Wiesława Mazurkiewicz grała m.in. "Przesłuchaniu" Ryszarda Bugajskiego, "Potopie" Jerzego Hoffmana, "Hydrozagadce" Andrzeja Kondratiuka, "Faraonie" Jerzego Kawalerowicza i "Rewizji osobistej" Andrzeja Kostenki, a także serialach - m.in. "Stawce większej niż życie", "Lalce" i "Zmiennikach".

Jej głos jest dobrze znany fanom filmowej serii o Harrym Potterze - dubbingowała profesor Minerwę McGonagall.

Michael Collins - astronauta, uczestnik pierwszej wyprawy na Księżyc

Michael Collins był amerykańskim astronautą, uczestnikiem pierwszej załogowej wyprawy na Księżyc, misji kosmicznej Apollo 11 z 1969 roku. Zmarł 28 kwietnia 2021 roku w wieku 90 lat. Cierpiał na chorobę nowotworową.

20 lipca 1969 roku Neil Armstrong i Buzz Aldrin, jako pierwsi ludzie w historii, stanęli na Księżycu. Trzeci uczestnik misji Michael Collins w tym czasie pilotował statek, znajdujący się na orbicie wokółksiężycowej. Z tego powodu Collins nazywany był "zapomnianym astronautą".

Jak relacjonował później:

Cytat Najbardziej pamiętam widok Ziemi z dużej odległości. Mała, bardzo błyszcząca, niebiesko-biała, jasna, piękna, spokojna i delikatna.





Bronisław Cieślak, słynny porucznik Borewicz z "07 zgłoś się"

Na początku maja dotarła do nas smutna informacja o śmierci Bronisława Cieślaka, aktora znanego z serialu "07 zgłoś się", gdzie wcielał się w porucznika Sławomira Borewicza. Miał 77 lat.

Bronisław Cieślak początkowo pracował jako dziennikarz, karierę aktorską rozpoczął w latach 70., debiutując w serialu "Znaki szczególne".

W ostatnich latach pojawiał się w kilku serialach, grał główną rolę między innymi w serii "Malanowski i partnerzy".

Oprócz aktorstwa zajmował się też polityką. Dwukrotnie - w 1997 i 2001 roku - został wybrany do Sejmu z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pełnił też rolę rzecznika prasowego klubu SLD.





Jerzy Janeczek - niepowtarzalny Pawlak z "Samych Swoich"

Jerzy Janeczek była aktorem teatralnym i filmowym. Widzowie pokochali go za rolę Witii Pawlaka w "Samych swoich". Zmarł nagle 11 lipca 2021 roku po ukąszeniu przez pszczołę. Był uczulony na ich jad. Miał 77 lat.



Janeczek grał także w innych filmach i serialach, m.in. "Stawka większa niż życie", "Uciec jak najbliżej", "Sanatorium pod Klepsydrą", "Trzecia granica", "Dyrektorzy", "07 zgłoś się", "Prom do Szwecji", "Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy", "Urodziny młodego warszawiaka". Często pojawiał się też na deskach teatralnych.

Jerzy "Duduś" Matuszkiewicz - niesamowity muzyk i kompozytor

Jerzy "Duduś" Matuszkiewicz był jednym z najważniejszych muzyków na polskiej scenie jazzowej i kompozytorem muzyki do wielu kultowych filmów i seriali. Zmarł 31 lipca 2021 roku mając 93 lata.

"Duduś" był autorem muzyki do takich produkcji jak "Jak rozpętałem drugą wojnę światową", "Czterdziestolatek", "Poszukiwany poszukiwana", "Barbara i Jan", "Kapitan Sowa na tropie", "Wojna domowa", "Stawka większa niż życie", "Alternatywy 4", "Janosik", "Stawiam na Tolka Banana", "Podróż za jeden uśmiech" i "Kolumbowie".



Gerd Mueller - legendarny niemiecki piłkarz

W 2021 pożegnaliśmy także legendę niemieckiej piłki nożnej Gerda Muellera. Piłkarz z drużyną narodową w 1974 roku zdobył mistrzostwo świata, a wcześniej, bo w 1972, mistrzostwo Europy.

Przez większość kariery związany był z Bayernem Monachium. Uważany jest za jednego z najlepszych napastników w historii piłki nożnej.

Miał 75 lat.

Charlie Watts - perkusista The Rolling Stones

Charlie Watts był brytyjskim muzykiem i perkusistą legendarnej grupy The Rolling Stones. Muzyk zmarł 24 sierpnia 2021 roku w szpitalu w Londynie w otoczeniu swoich bliskich. Miał 80 lat.



Mówi się o nim, że był najspokojniejszym członkiem Rolling Stones, stronił od używek, był wegetarianinem i zapalonym pasjonatem hippiki.

Bywał w Polsce nie tylko na koncertach. Kilka razy wraz z żoną Shirley uczestniczył w aukcjach koni w Janowie Podlaskim. Charlie Watts i Shirley Ann Shepard był małżeństwem przez 57 lat.



W 2004 wykryto u niego raka krtani, którego udało mu się pokonać.

Wybitna śpiewaczka Teresa Żylis-Gara

28 sierpnia 2021 informowaliśmy o śmierci Teresy Żylis-Gary. Wybitna śpiewaczka operowa zmarła w wieku 91 lat.

Michael K. Williams - amerykański aktor znany m.in. z hitu „Prawo ulicy”

Michaela K. Williamsa był aktorem znanym z występów w serialach takich jak "Prawo ulicy" czy "Zakazane imperium". Zmarł 6 września 2021 roku po przedawkowaniu narkotyków. Miał 54 lata.

Na wielkim ekranie zadebiutował w 1996 roku angażem w produkcji "Bullet".

Aktor głównie grał role drugoplanowe, pojawił się m.in. w "Ciemnej stronie miasta" Martina Scorsesego, "Wadzie ukrytej" Paula Thomasa Andersona czy "Drodze" na podstawie powieści Cormaca McCarthy'ego.



Michaela K. Williamsa wyróżniono kilkoma nagrodami, w tym trzema statuetkami Emmy dla najlepszego aktora drugoplanowego.

Tomasz Knapik - jego legendarny głos znają wszyscy

Tomasz Knapik był jednym z najbardziej znanych polskich lektorów filmowych, radiowych i telewizyjnych. Miał absolutnie niepowtarzalny i bardzo charakterystyczny głos. Zmarł 6 września 2021 roku, zaledwie kilka dni przed swoimi 78. urodzinami. Jak przekazał jego syn, dziennikarz Maciej Knapik - znany lektor od ponad dwóch miesięcy walczył z ciężkim kryzysem chorobowym.



"Wszyscy mieliśmy nadzieję, że mu się uda. Niestety. Był głosem w naszych domach, naukowcem i wykładowcą Politechniki Warszawskiej. Ukochanym ojcem i dziadkiem" - napisał Maciej Knapik.

Tomasz Knapika znaliśmy wszyscy od lat, razem z nim obejrzeliśmy setki, jeśli nie tysiące filmów, seriali i programów telewizyjnych. Jako lektor czytał dla nas między innymi: "Gwiezdne Wojny", "Powrót do Przyszłości", "Nagi instynkt", "Terminatora", czy "Z archiwum X".

Jean-Paul Belmondo - legendarny francuski aktor

Jean-Paul Belmondo był świetnym i znanym francuskim aktorem oraz producentem filmowym. Zmarł 6 września 2021 roku w wieku 88 lat. Od dłuższego czasu borykał się z problemami zdrowotnymi.



W sierpniu gwiazdor francuskiej Nowej Fali przeszedł udar mózgu, a na początku roku był hospitalizowany powodu ogólnego wyczerpania. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że wraz ze śmiercią artysty Francja straciła "narodowy skarb".

Filmy, w których grał Jean-Paul Belmondo - szczególnie w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia - stawały się bardzo często kasowymi sukcesami. Do 2000 roku zagrał w sumie w ponad 80 filmach.



Belmondo bardzo rzadko zastępowali w akrobatycznych i niebezpiecznych scenach kaskaderzy - ten sławny, charyzmatyczny aktor zawsze chciał sam grać wszystkie sceny - nawet kiedy było to dla niego groźne.

Wiesław Gołas - legenda filmu, sceny i kabaretu

Wiesław Gołas był wybitnym aktorem teatralnym i filmowym. Znany m.in. z ról w "Czterech pancernych i psie" czy w "Brunecie wieczorową porą". Artysta zmarł miesiąc przed swoimi 91. urodzinami.



Maria Krawczyk-Gołas, żona aktora, na początku 2021 roku zdradziła, że w październiku 2020 roku Gołas miał udar.

Dowcipny, wspaniały prywatnie, cudowny, ciepły, uroczy człowiek. On wychodził na scenę i był. Bez charakteryzacji. Bez ubrań niepotrzebnych. Cała estrada była wypełniona Wiesławem Gołasem - wspomina Gołasa w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą Krzysztof Szuster, szef Związku Artystów Scen Polskich.





Colin Powell - były sekretarz stanu USA

18 października 2021 w wieku 84 lat zmarł Colin L. Powell, były sekretarz stanu USA, generał, były szef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Był pierwszym Afroamerykaninem na tych stanowiskach.

Jak poinformowała rodzina, zmarł z powodu komplikacji po przechorowaniu Covid-19.

CNN podał, że Powell zmagał się z nowotworem krwi, szpiczakiem mnogim, co mogło przyczynić się do jego śmierci wskutek powikłań.

Aktor Krzysztof Kierszowski

W ostatnich dniach października (25.10.2021) zmarł Krzysztof Kiersznowski. Aktor filmowy, telewizyjny i teatralny miał 70 lat.

Krzysztof Kiersznowski występował na deskach wielu warszawskich teatrów. Szerszej publiczności był znany przede wszystkim z takich filmów jak "Vabank", "Vabank II", "Kiler", "Kilerów 2", czy "Ile waży koń trojański?"

W 2002 roku Kiersznowski otrzymał Polską Nagrodę Filmową Orła za kreację ojca Tereski w dramacie psychologicznym Roberta Glińskiego "Cześć Tereska".

Można go było oglądać także w telewizji, m.in. w serialach takich jak "Barwy szczęścia" czy "Twarzą w twarz".