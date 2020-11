Nie żyje Diego Maradona. Jeden z najsłynniejszych argentyńskich piłkarzy miał 60 lat. O śmierci sportowca poinformował jego adwokat.

Diego Maradona / Olaf Kraak / PAP/EPA

Diego Maradona - jak przekazał jego adwokat - miał zawał. 30 października piłkarz skończył 60 lat.

W ostatnich tygodniach Maradona miał poważne problemy zdrowotne. 2 listopada trafił do szpitala w związku z nietypowym zachowaniem. Początkowo media podawały, że miał objawy depresji, anemię i był odwodniony. Ostatecznie badania wykazały krwiaka podtwardówkowego.



Diego Maradona przeszedł operację mózgu i kilkanaście dni temu został wypisany ze szpitala w Olivos na przedmieściach Buenos Aires.

Chodzi o to, aby Diego był otoczony przez ludzi, którzy są mu najbliżsi i pomogą mu wyzdrowieć - tłumaczył wtedy Carlos Diaz, psycholog i członek zespołu medycznego leczącego byłego piłkarza. Nadal konieczna będzie obserwacja psychologiczna i medyczna - dodawał.

Diego Maradona zdobył z reprezentacją Argentyny mistrzostwo świata w 1986 roku / PAP/EPA

Diego Maradona zdobył z reprezentacją Argentyny mistrzostwo świata w 1986 roku. Na mundialu cztery lata później Argentyńczycy zostali wicemistrzami.

Diego Maradona w 2005 roku / CEZARO DE LUCA / PAP/EPA



Największe klubowe sukcesy odnosił, grając w SSC Napoli. Zdobył z tą drużyną Puchar UEFA oraz dwa razy tytuł mistrza Włoch.

Alkohol i narkotyki

Maradona, w ostatnich latach trener klubu Gimnasia y Esgrima, w przeszłości wielokrotnie trafiał do placówek służby zdrowia. Przeważnie było to konsekwencją rozrywkowego trybu życia.

Diego Maradona w 2010 roku / JONATHAN BRADY / PAP/EPA





W styczniu ubiegłego roku został przyjęty ze względu na krwawienie w układzie pokarmowym, dwa lata temu zaś zasłabł na meczu Argentyna - Nigeria podczas mistrzostwach świata w Rosji.

W 2007 roku były piłkarz sam zgłosił się do kliniki w Buenos Aires, szukając pomocy w walce z nałogiem alkoholowym, a trzy lata wcześniej trafił do szpitala z poważnymi problemami z sercem i oddychaniem, co łączono z braniem kokainy. Potem był na odwyku narkotykowym na Kubie i w ojczyźnie, a następnie poddał się operacji zmniejszenia żołądka, co pomogło mu schudnąć.