Krzysztof Krawczyk nie żyje - potwierdził w rozmowie z RMF FM manager artysty Andrzej Kosmala. Legendarny piosenkarz i wykonawca wielu przebojów miał 74 lata. Tuż przed świętami opuścił szpital, do którego trafił z powodu Covid-19.

Krzysztof Krawczyk / Grzegorz Michałowski / PAP

Krzysztof Krawczyk nie żyje. Stoczył zażartą walkę o życie. Ostatnie dwa tygodnie spędził w szpitalu. Przewalczył Covid. Wyszedł do domu. Przeżyli z małżonką miłe święta - relacjonował w rozmowie z RMF FM manager artysty Andrzej Kosmala. Nic nie zapowiadało nagłego pogorszenia. Dzisiaj o godz. 12 dostałem telefon z Łodzi, że Krzysztof traci przytomność i zabiera go karetka do szpitala - dodał. Manager Krawczyka przyznał, że artysta miał problemy z sercem i płucami.

Pracowałem z nim 47 lat. Możecie się państwo domyślać, jak płaczę - podkreślił w rozmowie z RMF FM Kosmala.



Krzysztof Krawczyk na zdjęciu z 2006 r. / Andrzej Grygiel / PAP

Krzysztof Krawczyk zadebiutował w 1963 r. w zespole Trubadurzy, a 10 lat później rozpoczął karierę solową. W latach 70. wylansował m.in. przeboje "Jak minął dzień", "Parostatek" i "Pamiętam Ciebie z tamtych lat".

Trubadurzy na zdj. z 1969 roku - od lewej: Marian Lichtman, Ryszard Poznakowski, Krzysztof Krawczyk, Sławomir Kowalewski / CAF / PAP





Na początku lat 80. Krawczyk wyjechał na pięć lat do Stanów Zjednoczonych, gdzie koncertował w klubach Chicago i Las Vegas. Po powrocie do kraju w 1988 r. miał poważny wypadek samochodowy, co zmusiło go do wycofania się na pewien czas z życia artystycznego. Na początku lat 90. wrócił na krótko do USA, by nagrać w Nashville płytę "Eastern Country Album". W połowie lat 90. wrócił na stałe do Polski.

Krzysztof Krawczyk na zdjęciu z 2014 r. / Krzysztof Świderski / PAP

W 2000 r. Krawczyk wystąpił przed papieżem na Placu Świętego Piotra. W tym samym roku spotkał się z urodzonym w Sarajewie kompozytorem Goranem Bregowiczem, z którym nagrał płytę "Daj mi drugie życie" (2001). W 2002 r. ukazał się album Krawczyka "Bo marzę i śnię", a w kolejnych latach - m.in. "To, co w życiu ważne" (2004), "Tacy samotni" (2006) i "Nigdy nie jest za późno" (2009).

Sześć lat temu Krzysztof Krawczyk wydał płytę z piosenkami Leonarda Cohena pod tytułem "Tańcz mnie po miłości kres". Trzy lata temu obchodził 55-lecie pracy artystycznej.



Zobacz również: Krzysztof Krawczyk i Adam Makowicz laureatami Złotych Fryderyków 2021

Dziennikarzom i fanom Krawczyk dał się zapamiętać jako osoba, która otwarcie mówi o sobie, w tym nawet o trudnych przeżyciach - problemach na emigracji, ciężkim wypadku i nawróceniu po latach niewiary w boga.



Kilka tygodni temu ogłoszono, że Krzysztof Krawczyk został laureatem Złotego Fryderyka 2021 za całokształt osiągnięć artystycznych w kategorii muzyki rozrywkowej. Jak podkreślono w komunikacie, może on pochwalić się ponad setką nagranych albumów i milionami sprzedanych płyt.

Wideo youtube