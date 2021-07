​Nie żyje Jerzy Janeczek, aktor znany z roli Witii Pawlaka w filmie "Sami swoi". Miał 77 lat.

Jerzy Janeczek w 2002 roku / Adam Hawałej / PAP

Z żalem żegnamy zmarłego nagle JERZEGO JANECZKA, aktora, któremu największą popularność przyniosła rola Witi Pawlaka w trylogii Sylwestra Chęcińskiego "Sami swoi", "Nie ma mocnych" i "Kochaj, albo rzuć" - napisano na stronie Związku Artystów Scen Polskich.

Janeczek ukończył wydział aktorski na łódzkiej filmówce w 1968 roku, ale już wcześniej grywał w filmach. W 1967 roku wcielił się w Witię Pawlaka w filmie "Sami swoi". Jako syn Kazimierza Pawlaka, zakochujący się w Jadźce Kargulowej, zyskał sympatię widzów w całej Polsce.

Janeczek grał także w innych filmach i serialach, m.in. "Stawka większa niż życie", "Uciec jak najbliżej", "Sanatorium pod Klepsydrą", "Trzecia granica", "Dyrektorzy", "07 zgłoś się", "Prom do Szwecji", "Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy", "Urodziny młodego warszawiaka".

Często pojawiał się na deskach teatralnych. Debiutował w Teatrze Współczesnym im. Wiercińskiego w "Róży" Stefana Żeromskiego. Później grywał także w sztukach Wyspiańskiego, Strindberga i Fredry.

Pod koniec lat 80. wyjechał do USA. Imał się tam różnych zajęć. W 2007 roku wrócił do Polski. I wrócił do filmu. Widzowie mogli go zobaczyć m.in. w "Krecie", "Kobietach mafii" i "Supernovej". Po raz ostatni pojawił się na ekranie w filmie "Uległość" z 2020 roku.