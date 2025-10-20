Do szpitala trafiła 63-latka po tym, jak przechodząc przez przejście dla pieszych, została potrącona przez kierowcę audi. 41-latek był trzeźwy. Do wypadku, który cudem nie zakończył się tragedią, doszło w Bytowie w województwie pomorskim.

W Bytowie kierowca audi potrącił 63-latkę na przejściu dla pieszych.

Kobieta trafiła do szpitala z obrażeniami, a kierowcy zatrzymano prawo jazdy, był trzeźwy.

Policja podkreśla konieczność zachowania ostrożności, zwłaszcza przy zmniejszonej widoczności jesienią.

W poniedziałek policja z Bytowa w Pomorskiem poinformowała o groźnym wypadku, do którego doszło w miniony weekend, konkretnie w sobotni wieczór. Jadący ul. Gdańską kierowca audi - jak określili funkcjonariusze - najprawdopodobniej "nie zachował szczególnej ostrożności" i potrącił 63-latkę. Kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych. Z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

41-letniemu kierowcy zatrzymano prawo jazdy. Był trzeźwy. Śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Policja zaapelowała o ostrożność zarówno do kierowców, jak i pieszych. Letnia aura przeminęła, szybko zapada zmrok, często pojawia się deszcz i mgła, a widoczność jest znacznie ograniczona. Kierujący powinni bezwzględnie zdejmować nogę z gazu, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych oraz nieoświetlonych dróg. Piesi natomiast powinni pamiętać o noszeniu odblasków. To drobny szczegół, który naprawdę może uratować życie.