Droga ekspresowa S11 znacznie poprawi jakość transportu samochodowego w zachodniej Polsce, trasa ma połączyć Górny Śląsk z Pomorzem Zachodnim. Część drogi jest już w budowie, natomiast pozostałe fragmenty trasy są na etapie planowania lub przygotowań do rozpoczęcia prac.

Droga ekspresowa S11 znacznie poprawi jakość transportu samochodowego w zachodniej Polsce. / materiały promocyjne

S11 ułatwi transport

Finalnie nowa droga ekspresowa ma liczyć ponad 560 km, a wliczając wspólne fragmenty z innymi trasami (S6, A2 i obwodnica Poznania) - nawet 620 km. Droga będzie przebiegała przez województwa: śląskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie, istotnie podnosząc jakość podróżowania po zachodniej części kraju i ruch z południa na północ oraz w odwrotną stronę.

Docelowo pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie samochodem potrwa jedynie nieco ponad 5 godz. Obecnie taka droga w optymalnych warunkach może zajmować nawet 6 i pół godziny podróży.

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji około 220 kilometrów nowej S11.

Budowa S11 w rejonie m. Janowiec / GDDKiA / Materiały prasowe

Prace trwają

W województwie zachodniopomorskim półmetek przekroczyła budowa odcinka S11 Bobolice-Szczecinek. Ten etap ma zakończyć się w lipcu 2026 roku, łącząc istniejące już fragmenty trasy. Ostatni fragment trasy na Pomorzu Zachodnim, który powstanie, to 3-kilometrowy odcinek między Szczecinkiem a Piłą.

Portal Samorządowy poinformował, że w Wielkopolsce prace trwają na kilku odcinkach. Podpisano już umowy na budowę następujących fragmentów trasy: Przygodzice-Ostrzeszów Północ (12,6 km, gotowy za 4 lata) oraz Ostrzeszów-Kępno (18 km, planowane zakończenie w 2029 r.), a także na odcinek Oborniki-Poznań z obwodnicą Obornik (ponad 22 km, zakończenie w 2028 r.).

Druga jezdnia obwodnicy Kępna ma być gotowa w drugiej połowie 2027 roku, a w przygotowaniu są kolejne fragmenty, m.in.:

Szczecinek-Piła,

Piła-Ujście,

Kórnik-Jarocin,

Jarocin-Ostrów Wielkopolski.

Na przetarg czeka jeszcze odcinek Ujście-Oborniki.



Po zapewnieniu finansowania inwestycji ogłosimy przetarg na realizację w systemie "Projektuj i buduj". Podpisanie umowy z wykonawcą przewidujemy na III kwartał 2026 r., co pozwoliłoby rozpocząć roboty w terenie w 2028 r. - powiedziała Alina Cieślak z GDDKiA cytowana przez PAP.

W województwie opolskim trzy planowane odcinki S11 czekają na decyzje ZRID (Zgoda Realizacji Inwestycji Drogowej), a ich oddanie planowane jest na 2028 rok.

Natomiast w województwie śląskim nie rozpoczęto jeszcze budowy, choć trwają prace przygotowawcze i procedury środowiskowe.

Droga ekspresowa S11 – stan realizacji / GDDKiA / Materiały prasowe

Kiedy skorzystamy z całej S11?

Choć prace trwają pełną parą, na przejazd całą nową drogą ekspresową trzeba będzie jeszcze poczekać. Kolejne odcinki będą oddawane do użytku sukcesywnie w najbliższych latach, a według informacji Portalu Samorządowego całkowite zakończenie budowy ekspresowej S11 przewidywane jest najpóźniej na rok 2033.