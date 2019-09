Problemy z niejasnościami w oświadczeniach majątkowych szefa NIK mogą być głównym tematem politycznym w przyszłym tygodniu - przewiduje reporter RMF FM Grzegorz Kwolek. W poniedziałek rozpoczną się protesty fizjoterapeutów, we wtorek rząd zajmie się ustawą budżetową, która do końca września powinna trafić do Sejmu, a w środę zbierze się Senat.

