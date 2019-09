Śląsk i Pomorze. W tych dwóch regionach najwięcej fizjoterapeutów i diagnostów medycznych potwierdziło udział w proteście. Jego uczestnicy za tydzień planują masowo pójść na zwolnienia L4, na co najmniej dwa tygodnie. W ten sposób będą domagać się podwyżek. Jak dowiedział się nasz dziennikarz, do tej pory udział w proteście zadeklarowali fizjoterapeuci i diagności z ponad stu szpitali. To może oznaczać problemy z obsadą grafików w tych lecznicach.

