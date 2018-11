Więcej pociągów z Warszawy do Krakowa i Trójmiasta oraz dłuższa podróż z Wrocławia do Szczecina. 23 pociągi więcej niż w obecnie obowiązującym rozkładzie. Takie zmiany zakłada nowy rozkład jazdy PKP. Wejdzie w życie za miesiąc, 9 grudnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra, RMF FM

W rozkładzie jazdy na sezon 2018/2019 PKP Intercity wprowadzą nowe połączenia. Zyskają miedzy innymi mieszkańcy Podkarpacia, Małopolski i Dolnego Śląska. IC Banach będzie kursować z Warszawy do Przemyśla przez Sandomierz. Po najpopularniejszej trasie podróży, to jest pomiędzy Warszawą i Krakowem, pojedzie dodatkowy późnowieczorny pociąg IC Łokietek. Będzie kursować przez Centralną Magistralę Kolejową. Nowy nocny pociąg TLK Pogórze zapewni połączenie Przemyśla z Wrocławiem. Z Warszawy do Zielonej Góry przez Wrocław będzie kursować IC Konopnicka.

Więcej połączeń na najpopularniejszych trasach

Z połączeń PKP Intercity między Warszawą a Krakowem w pierwszym półroczu 2018 r. skorzystało ponad 1,2 mln pasażerów. PKP Intercity, wychodząc naprzeciw potrzebom podróżnych, zwiększa liczbę połączeń kategorii Express InterCity Premium z Warszawy do Krakowa z 9 do 12. Także na drugiej pod względem popularności trasie Warszawa - Trójmiasto będzie więcej par pociągów kategorii EIP - 14, zamiast 12 jak dotychczas.

PKP Intercity zwiększa także liczbę połączeń na trasach, na których nie kursuje Pendolino. Na trasie Warszawa - Poznań będzie ich 13, a nie 11 jak do tej pory. W wakacyjne weekendy PKP Intercity uruchomi połączenie EIC Fregata relacji Warszawa - Kołobrzeg.

Dłuższe trasy

Obowiązujący od 9 grudnia rozkład jazdy uwzględnia zmiany, które zapewnią optymalne kursowanie pociągów podczas modernizacji linii kolejowych. Pociągi na trasie Warszawa - Lublin nadal będą jeździć trasą objazdową przez Łuków. Część składów kursujących na trasie Wrocław - Poznań - Szczecin pojedzie przez Zieloną Górę. Pomiędzy Warszawą a Poznaniem składy PKP Intercity będą kursować przez Inowrocław.

Inwestycje realizowane w obrębie węzła krakowskiego sprawiają, że część pociągów ominie Kraków Płaszów i pojedzie przez Nową Hutę. Z kolei TLK Podhalanin i IC Oscypek ominą Kraków. Pierwszy z nich będzie kursować przez m.in. Katowice, Bielsko-Białą, jak również Andrychów, Kęty i Wadowice, które dzięki temu zyskają dostęp do oferty PKP Intercity. Drugi zaś pojedzie przez m.in. Katowice, Bielsko-Białą i Żywiec.

Połączenia zagraniczne

W nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity przygotowało pociąg IC NightJet relacji Wiedeń/Budapeszt - Wrocław - Berlin, który umożliwi dzienny dojazd do Berlina oraz nocny do Wiednia, Bratysławy i Budapesztu. Po stronie polskiej zatrzyma się m.in. na stacjach Wrocław Główny, Opole Główne, Kędzierzyn-Koźle i Racibórz. Dodatkowo pociąg IC Przemyślanin, jadący z Przemyśla, będzie prowadził grupę wagonów do Berlina, które będą przełączane do pociągu IC NightJet w Katowicach. Wagony do Przemyśla będą odczepiane na stacji w Raciborzu, po czym wyruszą w podróż do Katowic przez Gliwice i Zabrze.

Dzięki temu mieszkańcy aż sześciu województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego zyskują połączenie międzynarodowe i będą mogli dojechać bezpośrednio do stolicy Niemiec. Dodatkowo pociąg IC Cracovia relacji Kraków - Praga prowadzi grupę wagonów do Budapesztu. Nowością w ofercie PKP Intercity w sezonie 2018/2019 będzie IC Sobieski kursujący z Krakowa do Wiednia.

(nm)