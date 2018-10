PKP Polskie Linie Kolejowe wypłaciły kolejne ok. 5 mln zł należności dla trzech podwykonawców firmy Astaldi, którzy pracowali przy modernizacji linii Dęblin – Lublin - poinformował zespół prasowy spółki. PLK wypłaciły podwykonawcom włoskiej firmy ok. 22 mln zł.

PLK nie pozostawiły bez wsparcia podwykonawców Astaldi, którzy nie otrzymali należności za wykonaną pracę. Spółka podjęła nadzwyczajne działania względem regulowania należności dla podwykonawców. Określono najszybszy i zgodny z prawem sposób procedowania dokumentów, który pozwoli podwykonawcom uzyskać należności wynikające ze zobowiązań Astaldi - podkreślono w komunikacie.

4 października należności w wysokości 14 mln zł otrzymało pięć firm. We wtorek, 2 października były wypłaty dla podwykonawców w Lesznie. W piątek wypłacono 0,5 mln zł podwykonawcom na linii poznańskiej. PLK na rzecz podwykonawców Astaldi wypłaciły już ok. 22 mln zł.



PKP PLK 2 października wezwały Astaldi wraz z konsorcjantami do podjęcia prac na kontraktach, tj. linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Lublin oraz linii Poznań - Wrocław. W związku z tym, że włoska firma nie podjęła prac na obu liniach, PLK 5 października złożyły oświadczenia o odstąpieniu od obu umów z winy konsorcjantów.



Zaległości sięgają blisko 40 mln zł.

Na początku ubiegłego tygodnia media podały, że firma Astaldi ma kłopoty finansowe. Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że w ubiegłym tygodniu Astaldi przysłało do PKP PLK informację o wygaśnięciu umowy.



Firma Astaldi od czerwca nie płaci podwykonawcom, a zaległości sięgają blisko 40 mln zł. Astaldi na obu budowach zatrudnia ok. 40 podwykonawców.



Przedstawiciel firmy Astaldi Francesco Paolo Scaglione informował, że "nie jest prowadzona żadna procedura upadłościowa firmy i nie ma przesłanek, żeby mogło się to wydarzyć w przyszłości".



Włoskie media podały w środę, że firma Astaldi znalazła się na skraju bankructwa. Astaldi realizuje kilka ważnych inwestycji komunikacyjnych w naszym kraju, w tym budowę linii kolejowych, rozbudowę warszawskiego metra czy drążenie tunelu w ciągu Zakopianki.

Astaldi jest zaangażowane w Polsce także w budowę dróg oraz warszawskiego metra.

(mch)