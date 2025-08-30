Od 31 sierpnia będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy pociągów. Zmiany obejmą nie tylko składy PKP Intercity, lecz także pociągi regionalne. Podróżni mogą liczyć na krótsze czasy przejazdu, nowe przystanki, dodatkowe połączenia, a także korekty wynikające z prowadzonych prac modernizacyjnych na torach.

Nowy rozkład pociągów od 31 sierpnia / Shutterstock

Polskie Linie Kolejowe S.A. podkreślają, że nowy rozkład uwzględnia jednocześnie kursowanie składów pasażerskich, transport towarów oraz największe od lat modernizacje infrastruktury.

Na Dolnym Śląsku zakończono prace na Magistrali Podsudeckiej, które pozwalają podnieść prędkość na wybranych odcinkach do 120 km/h. Dzięki temu podróż między Jaworem a Legnicą skróci się do 23-24 minut. Z kolei pasażerowie Pendolino zyskają rekordowo krótki czas przejazdu na trasie Warszawa Centralna - Szczecin Główny. Pociąg pokona tę trasę w 4 godziny i 12 minut.

Wraz z nową korektą rozkładu jazdy codziennie - a nie tak jak dotąd tylko w wybrane dni - będą kursować pociągi Lazur między Gdynią a Łodzią oraz Zamenhof między Białymstokiem a stolicą.

Niestety w nowym rozkładzie jazdy są też połączenia, które się wydłużą - przez trwające prace na torach. I tak wydłuży się czas przejazdu dla wszystkich pociągów między Szczecinem a Olsztynem, a także z Krakowa do Szczecina i Bydgoszczy.

O miesiąc dłużej mają jeździć wakacyjne składy z Warszawy do Świnoujścia, na Hel oraz z Krakowa do Krynicy-Zdrój.



Nowe przystanki i połączenia

Na trasie Bydgoszcz - Nakło nad Notecią powstał przystanek Trzeciewnica, a na linię kolejową nr 104 wracają pociągi między Chabówką a Rabką-Zdrój.

Od 1 października uruchomiony zostanie m.in. pociąg IC Pojezierze z Olsztyna do Poznania, a także cztery nowe połączenia Kraków - Bielsko-Biała. Najszybszy skład pokona tę trasę w zaledwie 74 minuty.

W Słupsku otwarto zmodernizowany peron nr 3, a w Olkuszu oddany zostanie nowy tor.

Na Dolnym Śląsku i Śląsku trwają prace torowe, które oznaczają zastępczą komunikację autobusową m.in. na odcinkach Jawor - Rogoźnica oraz Dąbrowa Górnicza - Sosnowiec Główny.

Duże inwestycje prowadzone są także na trasie Wrocław - Warszawa oraz w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie powstanie nowe przejście podziemne i zmodernizowane perony.

PKP PLK i przewoźnicy apelują o sprawdzanie rozkładów jazdy przed podróżą.