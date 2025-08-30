Fragment historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej został zanieczyszczony pomarańczowym proszkiem z gaśnicy. Policjanci zatrzymali w tej sprawie pięć osób.

Akcja przed bramą Stoczni Gdańskiej / POMORSKA POLICJA /

Oficer prasowy gdańskiej policji asp. sztab. Mariusz Chrzanowski poinformował, że w sobotę około godz. 9.30 przy Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej mundurowi zauważyli grupę pięciu osób, których zachowanie wzbudziło podejrzenia.

Podczas legitymowania dwie z nich wyjęły z plecaka i torby gaśnice, z których następnie rozpyliły pomarańczowy proszek. W wyniku zdarzenia została m.in. zanieczyszczona elewacja budynku wpisanego do rejestru zabytków - relacjonował.

Trzy kobiety w wieku 18, 23 i 24 lat oraz dwaj mężczyźni w wieku 23 i 64 lat zostali obezwładnieni i zatrzymani.

Następnie przewieziono ich do komisariatu, gdzie policjanci wykonują z nimi dalsze czynności procesowe - dodał Chrzanowski.

Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki. Mundurowi sprawdzają również zapisy monitoringu, aby dokładnie ustalić przebieg zdarzenia.

Po analizie materiałów jutro zatrzymani najprawdopodobniej usłyszą zarzuty - podkreślił oficer prasowy.

Za zniszczenie zabytku grozi do 8 lat, a za zniszczenie mienia 5 lat więzienia. Pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.