Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu w części woj. małopolskiego i śląskiego. Pojawiają się również ostrzeżenia przed upałami i gęstą mgłą ograniczającą widzialność do około 100 metrów.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu w części woj. małopolskiego i śląskiego. Tam do niedzieli do godz. 10 mogą pojawić się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, burze z porywami wiatru do 70 km/h i grad. Wysokość opadu miejscami wyniesie do 60 mm.

Alert o treści: "Uwaga! Dziś i jutro (30/31.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" RCB wysłało do osób przebywających w powiatach nowotarskim, oświęcimskim, suskim, tatrzańskim i wadowickim w woj. małopolskim oraz bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim i żywieckim w woj. śląskim.

RCB przypomina, aby w czasie burz usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce i pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe. Ponadto zaleca zapewnienie bezpieczeństwa swoim zwierzętom, przygotowanie latarek z zapasem baterii i zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy samochodem.

Ostrzeżeniem I stopnia przed silnym deszczem z burzami objęło też woj. kujawsko-pomorskie i częściowo woj. pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i mazowieckie.

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, którym towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h i możliwy grad. Wysokość opadu miejscami osiągnie do 50 mm. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 10 w niedzielę.

Upały w kilku województwach

Alertem I stopnia przed upałem objęto część woj. podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Termometry w tych województwach mogą wskazywać do 31 st. C.

W nocy z soboty na niedzielę w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim i części woj. warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego obowiązywać będzie ostrzeżenie I stopnia przed gęstą mgłą, w zasięgu której widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. 

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.