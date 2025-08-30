Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu w części woj. małopolskiego i śląskiego. Pojawiają się również ostrzeżenia przed upałami i gęstą mgłą ograniczającą widzialność do około 100 metrów.

Alert RCB dla woj. małopolskiego i śląskiego / Shutterstock

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu w części woj. małopolskiego i śląskiego. Tam do niedzieli do godz. 10 mogą pojawić się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, burze z porywami wiatru do 70 km/h i grad. Wysokość opadu miejscami wyniesie do 60 mm.

Alert o treści: "Uwaga! Dziś i jutro (30/31.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" RCB wysłało do osób przebywających w powiatach nowotarskim, oświęcimskim, suskim, tatrzańskim i wadowickim w woj. małopolskim oraz bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim i żywieckim w woj. śląskim.

RCB przypomina, aby w czasie burz usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce i pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe. Ponadto zaleca zapewnienie bezpieczeństwa swoim zwierzętom, przygotowanie latarek z zapasem baterii i zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy samochodem.