Padł nowy rekord wysokości temperatury w czerwcu! Jak poinformował serwis meteoprognoza.pl, w Radzyniu w województwie lubuskim zanotowano 38,2 stopnia Celsjusza!

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Tak gorąco w czerwcu w Polsce nie było jeszcze nigdy w historii pomiarów. Rekordową temperaturę zanotowano dzisiaj w Radzyniu w województwie lubuskim w gminie Sława o godzinie 15:20.

IMGW ostrzega przed upałami

W środę, w trzynastu województwach obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałami. Około 30 stopni wskazują termometry m.in. na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku i Mazowszu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wprowadził również alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Jak podaje, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h.

W północnej części woj. pomorskiego obowiązuje z kolei ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Jak informuje IMGW, przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 80 km/h z północnego-zachodu.