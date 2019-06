Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najbliższych godzinach oprócz upału możliwe są burze z gradem. Ostrzeżenie dotyczy Pomorza Zachodniego, Pomorza, Warmii i Mazur, a także na Podlasia.

IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem / Pixabay / Internet

W środę, w trzynastu województwach nadal obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałami. Około 30 stopni wskazują termometry m.in. na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku i Mazowszu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wprowadził również alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Jak podaje, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h.

W północnej części woj. pomorskiego obowiązuje z kolei ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Jak informuje IMGW, przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 80 km/h z północnego-zachodu.