Tragedia w jednym z domów jednorodzinnych w Puławach (woj. lubelskie). Jak informują służby, w mieszkaniu odkryto ciała trzech osób oraz dwóch psów. Wszystko wskazuje na to, że zatruły się tlenkiem węgla.

Trzy ciała odkryto w domu jednorodzinnym w Puławach / Policja Puławska /

Służby zaalarmował mieszkaniec ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Puławach. Podszedł do przejeżdżającego patrolu policyjni i przekazał, że od dłuższego czasu nie widział sąsiadów.

Patrol policji wszedł na posesję, otworzył mieszkanie, gdzie okazało się, że wyczuwalna jest woń gazu w powietrzu - poinformował RMF FM zastępca rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Puławach kapitan Emil Głogowski.

Po wezwaniu służb na miejscu zdarzenia stwierdzono przekroczone wartości tlenku węgla w powietrzu.

W takcie przeszukania ujawniono ciała trzech osób - dwóch kobiet i jednego mężczyzny - oraz dwóch psów - przekazał kpt. Głogowski.

Ofiary miały około 30 lat.

Policja pod nadzorem prokuratura prowadzi czynności wyjaśniające przyczyny zdarzenia.



Policja apeluje o montaż czujek w mieszaniach.

Jak dodał kpt. Głogowski, w powiecie puławskim są to pierwsze ofiary rozpoczynającego się sezonu grzewczego.

Tlenek węgla / Mateusz Krymski / PAP

Zatrucie czadem / Mateusz Krymski / PAP



