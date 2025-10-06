Tragedia w jednym z domów jednorodzinnych w Puławach (woj. lubelskie). Jak informują służby, w mieszkaniu odkryto ciała trzech osób oraz dwóch psów. Wszystko wskazuje na to, że zatruły się tlenkiem węgla.
Służby zaalarmował mieszkaniec ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Puławach. Podszedł do przejeżdżającego patrolu policyjni i przekazał, że od dłuższego czasu nie widział sąsiadów.
Patrol policji wszedł na posesję, otworzył mieszkanie, gdzie okazało się, że wyczuwalna jest woń gazu w powietrzu - poinformował RMF FM zastępca rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Puławach kapitan Emil Głogowski.
Po wezwaniu służb na miejscu zdarzenia stwierdzono przekroczone wartości tlenku węgla w powietrzu.
W takcie przeszukania ujawniono ciała trzech osób - dwóch kobiet i jednego mężczyzny - oraz dwóch psów - przekazał kpt. Głogowski.
Ofiary miały około 30 lat.
Policja pod nadzorem prokuratura prowadzi czynności wyjaśniające przyczyny zdarzenia.
Policja apeluje o montaż czujek w mieszaniach.
Jak dodał kpt. Głogowski, w powiecie puławskim są to pierwsze ofiary rozpoczynającego się sezonu grzewczego.