Ze stanowiskiem ministra finansów pożegnał się Jerzy Kwieciński, zastąpi go dotychczasowy wiceminister Tadeusz Kościński. Informację podał Mateusz Morawiecki, który w piątkowy wieczór podał skład nowego gabinetu.

Tadeusz Kościński / Radek Pietruszka / PAP

Kościński od lipca br. jest wiceministrem finansów, poprzednio - od stycznia 2018 r. - był wiceministrem w resorcie przedsiębiorczości i technologii, a wcześniej, od listopada 2015 r. do stycznia 2018 r., był wiceministrem rozwoju.



W resorcie finansów Kościński odpowiadał za politykę podatkową państwa, zaś w MPiT za działania wzmacniające ekspansję zagraniczną polskich firm, za wzrost inwestycji, rozwijanie gospodarki cyfrowej i upowszechnianie płatności bezgotówkowych. Był też odpowiedzialny za promocję gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz kształtowanie i realizację zasad wymiany handlowej Unii Europejskiej z krajami trzecimi.



To pod jego kierunkiem w MPiT została przeprowadzona reforma Specjalnych Stref Ekonomicznych. Jak informuje resort przedsiębiorczości i technologii dzięki niej niemal cała Polska jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Kościński kierował także przygotowaniem ustawy umożliwiającej elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych.



Kościński nadzorował też prace w celu zwiększenia funkcjonalności portalu biznes.gov.pl, na którym można załatwić on-line ponad 300 różnych procedur dotyczących zakładania i prowadzenia firmy.



Tadeusz Kościński był też pomysłodawcą portalu Głos Przedsiębiorcy, na którym przedsiębiorcy mogą zgłaszać pomysły jak usprawnić i ułatwić prowadzenie biznesu. Dzięki działaniom podjętym z partnerami z zewnątrz, w zdecydowanej większości urzędów można dokonać opłat urzędowych z wykorzystaniem karty płatniczej, tak jak zapłacić za mandat w radiowozach - informuje MPiT.



Zanim trafił do administracji, przez całą karierę zawodową Kościński był związany z sektorem bankowym. Od 1997 roku pełnił funkcję dyrektora w Banku Zachodnim WBK. Wcześniej pracował w Polskim Banku Rozwoju, Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku Śląskim i Banku Pomorskim, a także w dwóch bankach w Londynie.



Kościński jest absolwentem Goldsmith’s University of London, fundatorem Fundacji Kresy Historii. Zna biegle język angielski.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Znamy skład nowego rządu. PiS odkryło karty