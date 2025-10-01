„Tak trzeba tępić cwaniactwo” – pisze w mediach społecznościowych były krakowski radny Łukasz Wantuch, który przeprowadził dziś akcję w jednym z krakowskich sklepów sieci Kaufland. Były samorządowiec umieścił w sieci film pokazujący butelki Ustronianki, na których umieścił nalepki z tekstem krytykującym producenta za wprowadzenie do sklepów butelek omijających system kaucyjny.

W sklepie były radny przykleił naklejki na butelki Ustronianki / Shutterstock

Na naklejkach były radny pisze, że system kaucyjny został wprowadzony, by nasze lasy były i ulice były czyste. "Zawsze znajdą się jednak jacyś cwaniacy, którzy będą oszukiwać i szukać luk. To nie jest oznaka sprytu, lecz prostactwa i braku troski o środowisko naturalne" - czytamy. Dalej Łukasz Wantuch wskazuje, że polskie łąki oraz lasy są pełne plastiku i wie to każdy, kto w takich miejscach bywa. Wzywa też do bojkotu Ustronianki i Kauflanda.

Były radny pojawił się w jednym z krakowskich sklepów sieci Kaufland i nakleił nalepki na butelkach Ustronianki o pojemności 3001 ml. Nagranie tylko na Facebooku widziało już ponad milion osób. Wieczorem post został usunięty przez Facebooka.

Ustronianka reaguje

W środę po południu do internetowego szumu wokół butelek o pojemności 3001 ml ustosunkowała się Ustronianka. Producent tłumaczy, że pojemność 3,001L nie jest żadnym omijaniem zasad. "To po prostu jedna z wielu opcji, jakie oferujemy konsumentom. W naszym portfolio znajdziecie butelki od 0,33L aż po 18,9L" - czytamy we wpisie na oficjalnych profilach producenta.

Ustronianka wskazuje też, że butelka jest w ofercie od ponad 20 lat i jest sprzedawana nie tylko w Polsce. "Zawsze była chętnie wybierana przez osoby, które preferują większe opakowania - i właśnie dla nich od lat ją produkujemy" - dodano.

Krytyka z rządu

Wcześniej ruch Ustronianki został skrytykowany przez Jana Szyszko, wiceministra funduszy i polityki regionalnej.

"Wpływy z systemu kaucyjnego trafią do zwykłych ludzi oraz do polskich firm robiących zielone technologie. Nazwijmy rzeczy po imieniu: omijanie systemu to żadne eureka, tylko czyste antypolskie cwaniactwo. Wstyd też dla niemieckiego korpo, które w Polsce promuje takie patologie. Ciekawe, czy tak samo robią u siebie w kraju" - napisał polityk.

Jakie butelki są objęte systemem kaucyjnym?

Od dziś w Polsce obowiązuje nowy system kaucyjny na wybrane opakowania po napojach. Zgodnie z przepisami, kaucja jest doliczana do ceny każdego napoju sprzedawanego w opakowaniu objętym systemem, a jej zwrot nie wymaga okazania paragonu.

System obejmuje trzy rodzaje opakowań: plastikowe butelki o pojemności do 3 litrów (kaucja 50 groszy), metalowe puszki do 1 litra (50 groszy) oraz - od 1 stycznia 2026 roku - szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra (kaucja 1 złoty).

System kaucyjny w Polsce / Mateusz Krymski / PAP

Puste opakowania można zwracać do specjalnych automatów ustawionych w sklepach lub przed nimi, a także w ramach zbiórki ręcznej. Warunkiem przyjęcia opakowania jest jego nienaruszony stan - butelki i puszki nie mogą być zgniecione, muszą być puste i posiadać czytelny kod kreskowy na etykiecie.

Celem wprowadzenia systemu kaucyjnego jest zwiększenie poziomu zwrotu opakowań, poprawa efektywności recyklingu oraz ponowne wykorzystanie surowców. Kaucja ma zachęcić konsumentów do oddawania pustych opakowań, co przyczyni się do ograniczenia ilości odpadów trafiających na wysypiska.

