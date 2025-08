Już wkrótce łatwiej będzie sprzedać mieszkanie, działkę albo inny majątek, który dostaliśmy w spadku lub darowiźnie od najbliższej rodziny. Nie trzeba będzie już przynosić do notariusza zaświadczenia z urzędu skarbowego, że zapłaciliśmy podatek lub jesteśmy z niego zwolnieni. Prezydent podpisał w piątek ustawę, która upraszcza te zasady.

/ Shutterstock

Nowe przepisy pozwolą zaoszczędzić czas i ograniczyć niepotrzebne formalności. Dotyczy to np. sytuacji, kiedy chcemy sprzedać dom po zmarłych rodzicach albo przekazać komuś pieniądze w formie renty.

Do tej pory, jeśli ktoś dostał coś w spadku lub darowiźnie i chciał to później sprzedać, musiał przynieść do notariusza specjalne zaświadczenie z urzędu skarbowego. Teraz - jeśli majątek pochodzi od najbliższej rodziny - nie będzie już takiego obowiązku.

Wystarczy, że wcześniej zgłosimy otrzymanie spadku lub darowizny w urzędzie skarbowym (najczęściej w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego lub - w przypadku dziedziczenia - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku oraz udokumentowania otrzymania środków pieniężnych w określonych ustawą przypadkach).

Zmiany dotyczą też rent - czyli świadczeń pieniężnych wypłacanych co miesiąc. Do tej pory trzeba było składać deklarację podatkową co miesiąc. Po zmianach wystarczy zrobić to raz, na samym początku.

Ustawa zacznie obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw.