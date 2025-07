Od 1 sierpnia wchodzą w życie nowe przepisy dla kierowców ciężarówek - w każdy wakacyjny weekend pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton nie będą mogły poruszać się po drogach w określonych godzinach, co oznacza spokojniejszą podróż dla osobówek. Za złamanie przepisów grożą wysokie mandaty. Kontrole zapowiadają Inspekcja Transportu Drogowego i policja.

Nowe przepisy dla kierowców ciężarówek / Shutterstock

Zmiany dla kierowców od 1 sierpnia: Nowe przepisy, zakazy i surowe kary

Choć zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe na autostradach i drogach ekspresowych z dwoma pasami obowiązuje już od 1 lipca 2023 roku, wielu kierowców nadal go ignoruje. Przepisy te dotyczą pojazdów kategorii N2 i N3 (o masie od 3,5 tony wzwyż), a także zespołów pojazdów o długości powyżej 7 metrów - w tym samochodów osobowych z przyczepą spełniających te warunki.

Za złamanie zakazu kierowcy grozi co najmniej 1000 zł mandatu i 8 punktów karnych. W przypadku ignorowania znaku B-26 może to być nawet 2 tys. zł mandatu i aż 15 punktów. Przy obecnym limicie 24 punktów oznacza to szybkie ryzyko utraty prawa jazdy - a dla zawodowych kierowców także pracy.

Od 1 sierpnia dodatkowe ograniczenia dla kierowców ciężarówek

Już od najbliższego piątku 1 sierpnia w życie wchodzi wakacyjny zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych o masie powyżej 12 ton. Ograniczenia będą obowiązywały w każdy weekend aż do końca sierpnia 2025 roku. Ma to odciążyć drogi w sezonie urlopowym i ułatwić podróż osobówkom.

Harmonogram zakazu:

piątki: 18:00-22:00

soboty: 8:00-14:00

niedziele: 8:00-22:00

15 sierpnia (Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny): 8:00-22:00

Zakaz nie obejmuje m.in. autobusów, pojazdów uczestniczących w akcjach ratowniczych, przewozów żywności, leków, przesyłek pocztowych oraz pojazdów rolniczych. Wyłączone są również ciężarówki wracające z zagranicy lub do odbiorcy towaru, o ile znajdują się blisko granicy.

ITD i policja już przygotowane. Kary finansowe i punkty karne

Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada wzmożone kontrole na głównych trasach. Za nieprzestrzeganie zakazu kierowcy grozi mandat od 200 do 500 zł. Jednak dla przewoźnika kara jest znacznie wyższa - 2 tys. zł. Dodatkowo osoba zarządzająca transportem może zapłacić nawet 1000 zł grzywny.

Nowe przepisy to również dobra okazja, by przypomnieć limity prędkości:

autostrady: 140 km/h (dla osobówek), 80 km/h (dla ciężarówek), 100 km/h (dla niektórych autobusów)

drogi ekspresowe dwujezdniowe: 120 km/h

drogi ekspresowe jednojezdniowe: 100 km/h

Za przekroczenie prędkości grożą surowe mandaty:

do 10 km/h - 50 zł i 1 punkt,

11-20 km/h - do 200 zł i 3 punkty,

21-30 km/h - do 400 zł i 7 punktów,

31-50 km/h - do 1000 zł i 11 punktów,

51-70 km/h - do 2000 zł i 14 punktów,

powyżej 70 km/h - 2500 zł (5000 zł w recydywie) i 15 punktów.

Maksymalna liczba punktów, po której kierowca traci prawo jazdy, to 24 - a dla młodych kierowców: 20.

Nowe przepisy to odpowiedź na oczekiwania kierowców samochodów osobowych, którzy latem masowo wyruszają w trasy. Zmniejszenie liczby tirów na drogach w weekendy i ograniczenie ich manewrów wyprzedzania ma pomóc w zmniejszeniu korków i ryzyka wypadków.

Choć część zmian obowiązuje już od ponad roku, to dopiero teraz kontrole mają być naprawdę stanowcze. Z jednej strony to bat na nieodpowiedzialnych kierowców, z drugiej - ulga dla tysięcy zmotoryzowanych wczasowiczów.