​W przyszłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia przedstawi nowe propozycje dotyczące wynagrodzeń w polskich szpitalach - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o dalsze losy tak zwanej ustawy podwyżkowej. Gwarantuje ona raz w roku waloryzację pensji medyków.

/ Shutterstock

Ministerstwo Zdrowia zapowiada nowe propozycje dotyczące wynagrodzeń w szpitalach.

Dyrektorzy szpitali wskazują na poważne obciążenia finansowe i niedobory w budżecie.

Możliwe przesuwanie zabiegów planowych na przyszły rok.

Dyrektorzy szpitali skarżą się, że te przepisy oznaczają dla nich duże obciążenie finansowe.

Możliwe opóźnienia planowanych zabiegów

Przez trudną sytuację szefowie szpitali ostrzegają, że realna może być konieczność przekładania terminów niektórych zabiegów na przyszły rok.

W pierwszej kolejności będą przekładane zabiegi planowe. Tu, gdzie pacjent zaczeka zamiast miesiąc, pół roku i nie poniesie istotnej krzywdy w swoim stanie zdrowia - powiedział dyrektor szpitala powiatowego w mazowieckim Garwolinie Krzysztof Żochowski.

Czekamy, co będzie dalej. Z mojej perspektywy zarządczej jest dużo mniejszy nacisk na koleżanki i kolegów: "Zróbcie jeszcze jedną operację więcej, może jeszcze komuś choremu pomożemy". No nie. Zrujnowanie stabilności finansowej szpitala powoduje dużo gorsze konsekwencje w przyszłości - dodał Żochowski.

Operacje wykreślane z grafików

Wcześnie informowaliśmy, że terminy planowych zabiegów mogą być w niektórych szpitalach przesuwane z końcówki tego na początek przyszłego roku. Tak powiedziała w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Prognozy są efektem sytuacji finansowej ochrony zdrowia.

W systemie ochrony zdrowia do końca tego roku brakuje około 14 miliardów złotych. Rząd i resort zdrowia jak dotąd znaleźli dodatkowe 4 miliardy złotych, by zmniejszyć tę lukę.

Minister zdrowia przyznała, że w niektórych lecznicach może powtórzyć się sytuacja sprzed roku. W listopadzie i w grudniu szpitale w trudnej sytuacji przesuwały terminy zabiegów, które nie są pilne (np. ortopedycznych) na nowy rok.

To nie jest nic nowego. Przesuwanie jest racjonalne, bo szpitale szacują, ile mogą wykonać świadczeń - podkreśliła Jolanta Sobierańska-Grenda. Jeśli chodzi o budżet na przyszły rok, jest on w trakcie procedowania. Mamy dodatkowe 26 miliardów złotych. Już wiemy, że jest to kwota niewystarczająca, potrzeba dodatkowych 23 miliardów złotych. Mamy świadomość, że musimy podjąć pewne działania reformatorskie po stronie systemu ochrony zdrowia. Tak duże środki przy dużym budżecie na obronność są niezwykle trudne do wygospodarowania - przyznała.

Rząd szuka pieniędzy

Rząd szuka dodatkowych pieniędzy, by pacjenci w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki trudnej sytuacji finansowej w ostatnich dziesięciu tygodniach roku.

Myślę, że ten rok zakończy się dobrze dla naszych pacjentów. Przesuwamy oszczędności z Ministerstwa Zdrowia, jak również ponad 900 milionów złotych z zasobów KPRM. Jest procedowana zmiana, która gwarantuje 2,08 mld zł z budżetu państwa dla Narodowego Funduszu Zdrowia. To nam pozwoli na zachowanie płynności w tym kwartale - przyznała Sobierańska-Grenda.

Mam nadzieję, że sytuację opanujemy i środki na leczenie pacjentów będą. Zgodnie z tym, co jest zapisane w warunkach umów, jesteśmy zobligowani do płacenia za świadczenia nielimitowane. Robimy, co możemy, żeby jak najmniej to odbijało się na pacjentach. Musimy podjąć trudne rozmowy, by przyszły rok był rokiem dobrym - podkreśliła szefowa resortu zdrowia.

Pilne operacje i programy lekowe bez zmian

Sobierańska-Grenda zaznaczyła, że szpitale na pewno bez opóźnień będą wykonywać wszystkie pilne operacje i zabiegi oraz prowadzić programy lekowe.

Mamy dużą liczbę terapii refundowanych. Programy lekowe dla nas są priorytetem i nikt tego leczenia nie przerwie. Jeśli chodzi o włączanie do programów lekowych, są to decyzje medyczne i lekarskie. Tutaj zagrożeń nie powinno być - zapewniła Sobierańska-Grenda.

Dzięki uruchomionym środkom finansowym, sytuacja jest opanowana na przykład w województwie śląskim, gdzie sytuacja była jedną z najtrudniejszych, jeśli chodzi o braki finansowe - wyjaśniła minister zdrowia.