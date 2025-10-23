​Londyńska policja metropolitalna poinformowała o aresztowaniu trzech mężczyzn podejrzanych o współpracę z rosyjskim wywiadem. Zatrzymania są częścią szeroko zakrojonych działań brytyjskich służb, które alarmują o rosnącej liczbie osób rekrutowanych przez zagraniczne agencje wywiadowcze.

Trzech mężczyzn w wieku 48, 45 i 44 lat zostało aresztowanych w Londynie pod zarzutem współpracy z rosyjskim wywiadem.

Sprawę prowadzi policja antyterrorystyczna.

Brytyjskie służby ostrzegają przed wzrostem rekrutacji przez zagraniczne wywiady.

W czwartek 23 października londyńska policja metropolitalna zatrzymała trzech mężczyzn w wieku 48, 45 i 44 lat. Do aresztowań doszło w różnych lokalizacjach w zachodniej i centralnej części Londynu. Równocześnie funkcjonariusze przeszukali mieszkania podejrzanych oraz inne adresy w zachodniej części miasta.

Według oficjalnego komunikatu, wszyscy zatrzymani zostali aresztowani na podstawie artykułu 3 ustawy o bezpieczeństwie z 2023 roku. Zarzuty dotyczą współpracy z rosyjskim wywiadem. Ze względu na charakter sprawy, śledztwo prowadzi specjalny oddział policji antyterrorystycznej.

Rosnące zagrożenie szpiegostwem

Brytyjskie służby alarmują, że w ostatnim czasie rośnie liczba osób rekrutowanych przez zagraniczne agencje wywiadowcze. Komendant Dominic Murphy, szef londyńskiego oddziału policji antyterrorystycznej, podkreślił, że aresztowania są efektem działań mających na celu przeciwdziałanie tego typu działalności.

Każdy, z kim może zostać podjęty kontakt i kto może być skłaniany do prowadzenia działalności przestępczej w imieniu obcego państwa w Wielkiej Brytanii, powinien dobrze się zastanowić. Tego rodzaju działalność będzie przedmiotem dochodzenia. Każdy, kto zostanie uznany za zaangażowanego w nią (tego typu działalność - przyp. red.), może spodziewać się postępowania karnego, a osoby skazane mogą ponieść bardzo poważne konsekwencje - ostrzegł Murphy.

Kolejne wyroki dla szpiegów

To nie pierwsza tego typu sprawa w Wielkiej Brytanii. W maju tego roku sąd skazał na kary od ponad pięciu do prawie jedenastu lat więzienia sześciu członków bułgarskiej grupy szpiegowskiej. Grupa działała w różnych krajach Europy, w tym na terenie Wielkiej Brytanii, na rzecz rosyjskich służb specjalnych.

Brytyjskie służby podkreślają, że walka z zagranicznym szpiegostwem pozostaje jednym z priorytetów. Aresztowania w Londynie to kolejny sygnał, że zagrożenie ze strony obcych wywiadów jest realne i stale rośnie. Władze apelują o czujność i zapowiadają dalsze działania wymierzone w osoby współpracujące z zagranicznymi służbami.