Jesień i zima to czas, kiedy prawidłowe oświetlenie samochodu może uratować życie. Niewłaściwie ustawione reflektory to nie tylko gorsza widoczność, ale też realne zagrożenie dla innych kierowców. Rusza 10. edycja kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, a na kierowców w całej Polsce czeka ponad 1500 stacji kontroli pojazdów, gdzie zupełnie za darmo można sprawdzić i wyregulować światła w swoim aucie!

Czy Twoje światła są ustawione prawidłowo? Sprawdź za darmo na ponad 1500 stacjach / Shutterstock

Jesień i zima to trudny czas dla kierowców - mgły, deszcz i śnieg ograniczają widoczność na drodze.

Sprawne i dobrze ustawione światła mijania to klucz do bezpieczeństwa - zbyt nisko lub za wysoko ustawione reflektory mogą powodować wypadki.

Aż 98 proc. kierowców narzeka na oślepianie przez innych - to poważny problem na polskich drogach.

Sezon trudnych warunków na drogach

Jesień i zima to prawdziwe wyzwanie dla wszystkich kierowców. Szybko zapadający zmrok, mgły, deszcz oraz śnieg sprawiają, że widoczność na drogach jest mocno ograniczona - i to nie tylko nocą, ale także w ciągu dnia. W takich warunkach na wagę złota jest sprawne i prawidłowo ustawione oświetlenie samochodu. Niestety, jak pokazują statystyki, wielu kierowców wciąż lekceważy ten aspekt bezpieczeństwa.

Ustawienie świateł - drobnostka, która ratuje życie

Ustawienie świateł w samochodzie / Maria Samczuk, Maciej Zieliński / PAP

Odpowiednie ustawienie świateł mijania to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa.

Zbyt nisko ustawione reflektory mogą sprawić, że kierowca nie zauważy pieszego lub przeszkody na drodze.

Z kolei światła skierowane za wysoko oślepiają innych uczestników ruchu, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji.

98 procent kierowców skarży się, że jest oślepianych przez innych uczestników ruchu - podkreśla Piotr Kaźmierczak, ekspert ds. oświetlenia z Instytutu Transportu Samochodowego.

Bezpłatne sprawdzanie świateł na ponad 1500 stacjach

Kampania "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo" to nie tylko edukacja, ale też konkretne działania. W ramach akcji w cztery soboty:

25 października,

15 listopada,

22 listopada,

6 grudnia,

- kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić i wyregulować światła w swoich autach na ponad 1500 stacjach kontroli pojazdów w całej Polsce.

Sprawdzenie i ewentualna korekcja świateł trwa zaledwie kilkanaście minut, ale może uratować komuś życie. Dlatego zachęcamy wszystkich kierowców, by poświęcili ten czas dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych uczestników ruchu - apeluje Piotr Kaźmierczak.

Gdzie sprawdzisz światła?

Szczegółowy wykaz stacji biorących udział w akcji znajdziesz na stronach internetowych: www.policja.pl, www.its.waw.pl, www.yanosik.pl/dobre-swiatla oraz na stronach jednostek terenowych policji. Warto zaplanować wizytę, zwłaszcza że kontrola i ewentualna regulacja są całkowicie bezpłatne.