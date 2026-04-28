Poczta Polska ogłosiła przetarg na zakup 2600 samochodów dla listonoszy. Jak poinformował operator, szacunkowy koszt kontraktu w ciągu trzech lat wyniesie około 323 mln zł brutto. Nowe pojazdy mają poprawić warunki pracy listonoszy, którzy codziennie doręczają ponad 3 mln przesyłek i obsługują ponad 15 mln adresów w całym kraju.

Poczta Polska ogłasza przetarg na 2600 samochodów dla listonoszy (Zdjęcie ilustracyjne) / Albert Zawada / PAP

Spółka podkreśla, że inwestycja pozwoli ujednolicić zasady i koszty przejazdów służbowych oraz ograniczyć konieczność korzystania z prywatnych samochodów przez pracowników.

Rocznie listonosze pokonują 156 mln kilometrów.

Zakup pojazdów będzie realizowany etapami. W kolejnych fazach projektu planowane jest także pozyskanie kilkuset samochodów dla innych pracowników terenowych, w tym handlowców.

Poczta Polska to największy operator pocztowy w kraju, zatrudniający około 51 tys. osób i dysponujący siecią 7,6 tys. placówek. Każdego dnia dostarcza 3 mln listów i 300 tys. paczek.

Spółka realizuje obecnie plan transformacji, mający poprawić jej wyniki finansowe. W 2024 roku Poczta Polska odnotowała 213 mln zł straty netto, co oznacza poprawę o 408 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2025 roku firma osiągnęła 469 mln zł zysku netto, głównie dzięki dotacjom na świadczenie usług powszechnych za lata 2023 i 2024. W ubiegłym roku poprawił się wynik sprzedażowy spółki, a jej strata zmniejszyła o 24 proc. rdr i wyniosła 612 mln zł.