W nocy z soboty na niedzielę trzeba spodziewać się utrudnień na odcinku S11 między węzłami Poznań Tarnowo Podgórne i Poznań Napachanie. Energetycy będą rozwieszać tam przewody nowej linii 400 kV Piła – Plewiska bezpośrednio nad drogą.

Czasowe zmiany w organizacji ruchu na drodze S11 w okolicach Poznania rozpoczynają się dziś i potrwają do 13 września.



Jak poinformował rzecznik inwestycji Jacek Miciński, czasowe zamknięcie drogi rozpocznie się około godziny 23.00 i potrwa około 5 godzin. Droga będzie zamykana na 10 minut, po czym ponownie otwierana na około 30-40 minut. Prace realizowane będą na 12. kilometrze trasy.



W pozostałe dni - od 6 do 13 września, w okolicy miejsca prowadzonych prac obowiązywać będą ograniczenia dotyczące prędkości. Ruch na drodze zostanie też ograniczony do jednego pasa w każdą stronę.



Energetycy będą rozwieszać przewody na przęśle nowej linii 400 kV Piła Krzewina - Plewiska, bezpośrednio nad drogą S11. Prace realizowane będą dokładnie w połowie odcinka, po 2 km od każdego ze zjazdów.



Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a wykonawcą linii konsorcjum firm IDS-BUD i Enprom. Oddanie linii do eksploatacji planowane jest w 2021 roku.