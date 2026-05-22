Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza Polaków do udziału w wydarzeniach, które mają przybliżyć działanie prawa, sądów i zawodów prawniczych. W piątek odbędzie się Noc Otwartych Sądów, a dzień później – europejski Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Tegorocznym hasłem obchodów jest "Prawo dla bezpieczeństwa".

Dni otwarte w sądach i Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Sprawdź program wydarzeń

Tegoroczną Noc Otwartych Sądów zaplanowano na piątkowe popołudnie i wieczór. W całym kraju odbędą się dni otwarte w sądach, podczas których uczestnicy będą mogli zobaczyć na co dzień niedostępne miejsca, poznać pracę sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz wziąć udział w licznych atrakcjach edukacyjnych.

Zaplanowano zwiedzanie sądów, symulacje rozpraw, warsztaty edukacyjne i pokazy. Mapa sądów, które dołączyły do wydarzenia i lista atrakcji jest dostępna na stronie: https://nocotwartychsadow.ms.gov.pl/ .

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

Sobota to już świętowanie Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. Jest on obchodzony w Europie 23 maja na pamiątkę włoskiego sędziego Giovanniego Falcone, który zginął w zamachu dokonanym przez sycylijską mafię w 1992 roku.

Symbolem święta jest fioletowa wstążka noszona przez sędziów i przedstawicieli zawodów prawniczych.

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że celem inicjatywy jest pokazanie, że prawo nie jest jedynie zbiorem przepisów, ale narzędziem chroniącym obywateli i pomagającym rozwiązywać codzienne spory. Resort podkreśla również znaczenie niezależnego sądownictwa oraz roli osób pracujących w wymiarze sprawiedliwości.

Centralne obchody Dnia Wymiaru Sprawiedliwości odbędą się w sobotę na dziedzińcu Ministerstwa Sprawiedliwości przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Od godziny 13 do 18 będzie można skorzystać z bogatego programu edukacyjno-rodzinnego. Wśród atrakcji znajdą się quizy, konkursy, pokazy służb, gry edukacyjne oraz spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych, mediatorami czy kuratorami.

W ramach wydarzenia uczestnicy będą mogli zobaczyć m.in. symulator dachowania, skorzystać z alkogogli i narkogogli, odwiedzić strefę nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poznać kulisy pracy ekspertów sądowych i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zaplanowano także pokazy pracy psa służbowego, strefę nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji czy stanowisko Instytutu Ekspertyz Sądowych.

Inicjatorem ustanowienia obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości jest Stowarzyszenie "Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy dla Demokracji i Wolności" MEDEL, a w Polsce Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".