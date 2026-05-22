Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że podjął decyzję o zawieszeniu Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych - prok. Tomasza Janeczka. "To człowiek Ziobry, który udowodnił, że partyjne interesy i medialne ustawki stawia wyżej niż elementarne bezpieczeństwo państwa i powagę własnego urzędu. Albo służysz Rzeczypospolitej i przestrzegasz prawa, albo ponosisz natychmiastowe konsekwencje" - napisał Waldemar Żurek. Prokurator Tomasz Janeczek odmówił odbioru dokumentu zawieszenia.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RFM24.pl . Bądź na bieżąco.

Żurek zawiesza jednego z prokuratorów. "To człowiek Ziobry"

Przewinienie prok. Tomasza Janeczka, którego zawiesił minister Waldemar Żurek, miało polegać na tym że - jak tłumaczy prokuratura - 20 maja roku w Warszawie, w siedzibie Prokuratury Krajowej "naruszył obowiązujące zasady bezpieczeństwa oraz procedury wejścia do budynku związane z rejestracją wizyt, kontrolą bagażu, w tym kontrolą pirotechniczną, oraz obowiązkiem nadzoru nad osobami przebywającymi w siedzibie Prokuratury Krajowej i w ten sposób, używając własnej karty identyfikacyjnej, wprowadził do strefy ochronnej siedziby Prokuratury Krajowej (...) osoby, które w sposób nieuprawniony (...) pracowników TV Republika w osobach: Michała Rachonia, Jarosława Olechowskiego, Adriana Stankowskiego, Miłosza Kłeczka i Janusza Życzkowskiego oraz posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Jana Mosińskiego, Krzysztofa Lipca i Agnieszkę Wojciechowską van Heukelom".

Prokuratura tłumaczy dalej, że prok. Tomasz Janeczek udzielił wywiadu pracownikowi TV Republika w siedzibie Prokuratury, stwierdzając, że cyt. "ze Zbigniewem Ziobro się nie udało, to trzeba się wziąć za żonę ministra i za stację Republika. (...) to mamy kolejny przykład, że w Polsce jest nawet więcej niż krypto dyktaturą, że w Polsce, dla mnie przynajmniej, jest dyktaturą".

"Zachowanie prokuratora Tomasza Janeczka może wskazywać na brak poszanowania podstawowych zasad funkcjonowania prokuratury, a także na naruszenie godności urzędu oraz podważenie zaufania do jego obiektywizmu i bezstronności jako prokuratora" - zaznaczyła Prokuratura Krajowa.

Prokurator Tomasz Janeczek odmówił odbioru dokumentu zawieszenia.