Posłowie przyjęli nowelizację stawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zmiana przewiduje stopniowe przejście na pełną elektronizację wszystkich wniosków składanych do Ewidencji. Założenie działalności ma być możliwe w aplikacji mObywatel.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Co znalazło się w nowych przepisach?

Za nowelizacją zagłosowało 423 posłów, przeciw było 7, nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowela trafi teraz do Senatu.

Uchwalone przepisy zakładają m.in. wprowadzenie w CEIDG tzw. jednego cyfrowego okienka. Polega ono na zastąpieniu osobnych wniosków do urzędu skarbowego GUS i ZUS - jednym wnioskiem zintegrowanym, aby możliwe było dopełnienie w formie elektronicznej wszystkich formalności związanych z rejestracją w jednym miejscu. W systemie centralnej ewidencji mają też być publikowane informacje o spółkach cywilnych, w których wspólnikiem jest przedsiębiorca wpisany do CEIDG. Nowela zakłada też wprowadzenie ustandaryzowanego wzoru umowy spółki cywilnej do wykorzystania w procesie zawierania umowy spółki.

Nowelizacja przewiduje również stopniowe odejście od składania wniosków papierowych podczas rejestracji firmy w CEIDG na rzecz pełnej elektronizacji. Od 1 listopada 2026 r. wnioski o rozpoczęcie działalności mają być przyjmowane wyłącznie elektronicznie. Od 1 listopada 2028 r. forma elektroniczna obowiązywać będzie również w przypadku pozostałych wniosków: o zawieszenie, wznowienie, zakończenie, zmianę wpisu. Nowela wprowadza też możliwość zakładania działalności przez aplikację mObywatel.

Cztery terminy wejścia w życie

Uchwalone przepisy zawierają szereg zmian usprawniających przekazywanie danych pomiędzy rejestrami bez konieczności działań przedsiębiorcy oraz aktualizację danych we wpisach w CEIDG na podstawie informacji zawartych w rejestrach publicznych.

Nowela zakłada dostosowanie adresu uwidocznionego w CEIDG do danych z rejestru TERYT (Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju - PAP), a także uzupełnienie danych firmy o imię i nazwisko, w przypadku braku lub nieaktualnych danych we wpisie. Celem zmian jest ograniczenie obowiązków administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców - tam, gdzie to możliwe, dane mają być aktualizowane bez konieczności podejmowania działań przez właściciela firmy.

Nowelizacja wprowadza cztery odrębne terminy wejścia w życie poszczególnych rozwiązań. Większość przepisów ma wejść w życie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy. Uruchomienie podstawy prawnej do składania wniosków w CEIDG poprzez aplikację mObywatel ma nastąpić 7 dni od ogłoszenia.