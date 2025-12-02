Nauczyciele w całej Polsce mogą już korzystać z cyfrowej wersji legitymacji służbowej w aplikacji mObywatel. To kolejny krok w stronę cyfryzacji usług publicznych i ułatwienie dla jednej z największych grup zawodowych w kraju.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Legitymacja w telefonie

Ponad pół miliona nauczycieli zyskało właśnie nowoczesny sposób potwierdzania swoich uprawnień zawodowych. Od teraz legitymacja służbowa dostępna jest w aplikacji mObywatel, co oznacza, że dokument zawsze można mieć przy sobie - wystarczy smartfon.

To realne ułatwienie, które odpowiada na potrzeby jednej z największych grup zawodowych w Polsce. Ruszamy dalej z tworzeniem cyfrowych i przyjaznych usług publicznych - powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Jak działa cyfrowa legitymacja?

Elektroniczna legitymacja służbowa nauczyciela jest pełnoprawnym odpowiednikiem tradycyjnego dokumentu. Można ją okazywać zamiennie z wersją papierową na terenie całego kraju. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z przysługujących im ulg - od tańszych przejazdów komunikacją miejską, przez zniżki w muzeach i teatrach, aż po rabaty w niektórych księgarniach.

Dodanie dokumentu do mObywatela jest bardzo proste: wystarczy kliknąć "Dodaj" na ekranie głównym aplikacji, wyszukać legitymację służbową nauczyciela i poczekać na pobranie danych. Co ważne, jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, aplikacja wyświetli listę wszystkich placówek, a użytkownik sam wybierze, którą legitymację chce pokazać.

Cyfrowa legitymacja zawiera podstawowe dane: imię i nazwisko, numer dokumentu, PESEL oraz nazwę i adres pracodawcy.

W przypadku zakończenia współpracy z daną placówką, dokument zostaje automatycznie unieważniony w aplikacji. Legitymację można wyświetlić nawet bez dostępu do internetu, a przy połączeniu online możliwe jest dodatkowe potwierdzenie danych za pomocą kodu QR.

Cyfrowe dokumenty dla edukacji

Legitymacja służbowa nauczyciela to nie jedyny dokument edukacyjny w mObywatelu. Uczniowie i studenci również mogą korzystać z cyfrowych legitymacji, które są równoważne z tradycyjnymi. Dzięki temu coraz więcej osób może zapomnieć o noszeniu papierowych dokumentów i korzystać z nowoczesnych rozwiązań na co dzień.