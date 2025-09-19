Najwyższa Izba Kontroli twierdzi, że Skarb Państwa nielegalnie przekazał 551,3 mln zł z Funduszu Reprywatyzacji na dokapitalizowanie Polskiego Holdingu Hotelowego. Sprawa trafiła już do prokuratury, a NIK wskazuje na poważne nieprawidłowości w nadzorze i realizacji programu konsolidacji aktywów hotelowych.

Przekazanie 551,3 mln zł z Funduszu Reprywatyzacji na dokapitalizowanie Polskiego Holdingu Hotelowego było nielegalne - twierdzi NIK / Shutterstock

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że przekazanie przez Skarb Państwa 551,3 mln zł z Funduszu Reprywatyzacji na rzecz Polskiego Holdingu Hotelowego (PHH) było niezgodne z prawem. Według NIK, nie została przyjęta przez Radę Ministrów żadna strategia ani program, które uzasadniałyby taką operację finansową. W związku z tym Izba skierowała zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych.

Fundusz Reprywatyzacji niezgodnie z przeznaczeniem

Fundusz Reprywatyzacji został powołany w 2005 roku z myślą o wypłacie odszkodowań za bezprawnie przejęte mienie po II wojnie światowej. Jednak po zmianie przepisów w 2019 roku zaczął być wykorzystywany do dofinansowania państwowych spółek. W latach 2019-2022 PHH otrzymał z tego funduszu 801,3 mln zł, a dodatkowo 398,7 mln zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych oraz udziały i akcje spółek hotelowych o wartości ponad 200 mln zł.

NIK wskazuje, że realizacja programu konsolidacji aktywów hotelowych przebiegała z opóźnieniami i niezgodnie z pierwotnymi założeniami. Spośród dziewięciu podmiotów planowanych do wniesienia do PHH do końca 2019 roku, pięć nie zostało przekazanych do końca 2024 roku. Z 63 planowanych obiektów hotelowych, do grupy trafiło jedynie 17, i to z blisko rocznym opóźnieniem. Dalsza realizacja programu została zaniechana, a nowe działania proponował już sam holding.

Zarzuty wobec nadzoru państwowego

Raport NIK ujawnia również poważne zastrzeżenia wobec nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Aktywów Państwowych miał nierzetelnie nadzorować działania Rady Nadzorczej PHH, a część obowiązków była realizowana w sposób formalistyczny lub ze zwłoką. Kancelaria Premiera długo procedowała zatwierdzanie sprawozdań i nierzetelnie weryfikowała dane przekazywane przez holding.

Polski Holding Hotelowy to grupa zarządzająca ponad 50 hotelami i obiektami, oferująca blisko 6 tys. pokoi. Jest to druga największa grupa hotelowa w Polsce i największa z wyłącznie polskim kapitałem, współpracująca z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi.