Od 1 października rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, które ułatwią sprzedaż produktów bezpośrednio konsumentom. Wsparcie finansowe wynosi nawet 120 tys. zł. Nabór potrwa do 28 listopada 2025 roku.

/ Shutterstock

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła start naboru wniosków o wsparcie rozwoju małych gospodarstw. Program skierowany jest do rolników, którzy planują sprzedaż swoich produktów na rynku, zwłaszcza bezpośrednio konsumentom w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw.

Kto może skorzystać z pomocy?

Z dofinansowania mogą skorzystać rolnicy prowadzący produkcję ekologiczną, a także ci, którzy przygotowują produkty rolne do sprzedaży metodami ekologicznymi. Program obejmuje również gospodarstwa zajmujące się produkcją konwencjonalną oraz rolników rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej.

Gospodarstwo osoby ubiegającej się o wsparcie nie może przekraczać 300 hektarów, a jego wielkość ekonomiczna nie może być większa niż 25 tys. euro. Warunkiem jest także osiągnięcie przychodu ze sprzedaży produktów rolnych na poziomie co najmniej 5 tys. zł w roku wyjściowym. Wsparcie nie jest przeznaczone dla gospodarstw prowadzących działalność wyłącznie naukowo-badawczą.

Na co można przeznaczyć środki?

Otrzymane dofinansowanie można wykorzystać na inwestycje budowlane, zakup maszyn, urządzeń, sprzętu czy wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i rozwijania działalności rolniczej. Wsparcie ma formę ryczałtu i wynosi 120 tys. zł dla działań związanych z rozpoczęciem sprzedaży produktów w ramach krótkiego łańcucha dostaw oraz dla gospodarstw ekologicznych. W przypadku pozostałych działań kwota wsparcia wynosi 100 tys. zł.

Jak zaznacza ARiMR, istotne jest, aby w wyniku realizacji operacji nastąpił wzrost wartości sprzedaży brutto produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie o co najmniej 30 proc. w stosunku do przychodu bazowego, a także osiągnięcie minimalnego poziomu sprzedaży na poziomie 43 200 zł.

Jak i do kiedy składać wnioski?

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Nabór potrwa do 28 listopada 2025 roku. Na wsparcie rozwoju małych gospodarstw przeznaczono blisko 515 mln zł w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.