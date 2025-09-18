Rząd planuje istotne zmiany w przepisach dotyczących ulgi mieszkaniowej oraz innych ulg podatkowych. Nowe regulacje mają ograniczyć możliwość korzystania z ulgi mieszkaniowej tylko do osób faktycznie nieposiadających innych nieruchomości.

Rząd chce uszczelnić ulgę mieszkaniową. Skorzystać z niej ma mniej osób niż dotychczas - tak przewiduje projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

Zmiany w uldze mieszkaniowej

Obecnie ze zwolnienia z podatku mogą skorzystać osoby, które przeznaczą środki ze sprzedaży mieszkania na zakup kolejnego lokalu w ciągu trzech lat. Problem w tym, że rozwiązanie, które miało pomóc w zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych, jest nagminnie wykorzystywane na przykład przez fliperów. Ponadto budżet potrzebuje pieniędzy.

Propozycja resortu finansów zakłada, że ulga będzie obowiązywać dalej, ale skorzystać z niej będą mogły tylko te osoby, które nie posiadają żadnego innego domu czy mieszkania - ustalił reporter RMF FM Igor Skrzypek.

Wyjątkiem będą nieruchomości uzyskane w spadku oraz objęte współwłasnością małżeńską. W mocy pozostałby obowiązek zakupu kolejnej nieruchomości, by skorzystać ze zwolnienia z podatku, ale nie w ciągu trzech, lecz pięciu lat. Przepisy miałyby obowiązywać od przyszłego roku, jeśli po potencjalnym przyjęciu przez parlament uzyskają podpis prezydenta.

"Proponowane zmiany mają na celu powrót do pierwotnych założeń ulgi. Zmiany polegają na wyraźnym wskazaniu, że ulga mieszkaniowa ma zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe podatnika poprzez określone wydatki. Podatnik ponoszący określone wydatki będzie musiał spełniać dodatkowe warunki. Są one w pewnej mierze wzorowane na istniejącej w ustawie o podatku od spadków i darowizn konstrukcji ulgi mieszkaniowej" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zgodnie z projektem za zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych uznawane będą wydatki na zakup nieruchomości lub praw o charakterze mieszkalnym, a także gruntu przeznaczonego pod budowę domu. Kluczowym warunkiem jest jednak to, by podatnik w momencie ponoszenia wydatku nie był właścicielem lub współwłaścicielem innej nieruchomości mieszkalnej lub praw o takim charakterze. Wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, gdy podatnik przekaże posiadaną nieruchomość lub prawa do niej na rzecz dzieci, wnuków, Skarbu Państwa lub gminy. W takim przypadku nadal będzie mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej.



