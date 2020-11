​Stołeczny Ratusz rozważa wydanie zakazu organizacji Marszu Niepodległości w Warszawie - dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Ze stanowiska wydanego dziś przez organizatorów tego wydarzenia wynika, że planują oni organizację marszu 11 listopada o godz. 14, mimo aktualnych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa w Polsce. Przekonują, że jest to akcja cykliczna i mogą ją zorganizować.

Tak wyglądał ubiegłoroczny Marsz Niepodległości w Warszawie / Mateusz Marek / PAP

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zaprezentował dziś hasło i plakat tegorocznego Marszu Niepodległości, który ma odbyć się w Warszawie 11 listopada.



Zapraszamy na godzinę 14 na Rondo Dmowskiego - poinformował Bąkiewicz.

Z informacji, do których dotarł nasz reporter decyzja stołecznego ratusza w sprawie ewentualnego zakazu manifestacji ma zapaść dopiero za tydzień, tuż przed 11 listopada.



Do tej pory do władz stolicy wpłynęło jedno zgłoszenie dotyczące marszu z okazji Święta Niepodległości na 150 osób. Było to jednak jeszcze przed objęciem stolicy czerwoną strefą, ze względu rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem.

Warszawski ratusz zapowiada, że gdy pojawią się nowe zgłoszenia, decyzje będą podejmowane zgodnie z aktualnymi przepisami. Dozwolone będzie zatem zgromadzenie z maksymalnie 5 uczestnikami. Jeśli 11 listopada rozpocznie się spontaniczna demonstracja, możliwa będzie interwencja policji.