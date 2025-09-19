Premier Donald Tusk zareagował na czwartkowe słowa prezydenta USA. "Niezależnie od interpretacji słów prezydenta Trumpa pragnę przypomnieć, że dodatkową pomoc po ataku dronów dla Polski zadeklarowały Francja, Wielka Brytania, USA, Niemcy, Holandia, Szwecja, Norwegia, Czechy, Portugalia, Włochy" - napisał Tusk na platformie X.
Prezydent USA Donald Trump w czwartkowym wywiadzie dla Fox News odmówił oceny, czy rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną celowo. Powiedział, że USA oferują pomoc wywiadowczą, ale pomoc lotniczą deklaruje po zakończeniu wojny w Ukrainie.
