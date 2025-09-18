Karol Nawrocki znów może rozmawiać z Donaldem Trumpem. Niewykluczone jest także spotkanie polskiego prezydenta z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że do rozmów może dojść na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Karol Nawrocki i Donald Trump podczas niedawnego spotkania w Białym Domu / Cover Images / East News

W dniach 21-24 września 2025 r. (niedziela-środa) prezydent Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką złoży wizytę w USA, podczas której weźmie udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Przydacz powiedział na czwartkowej konferencji prasowej, że Nawrocki w wystąpieniu skupi się na kwestiach bezpieczeństwa oraz zaprezentuje polski pogląd na przyszłość relacji międzynarodowych i globalny ład. Będzie też mówił o wyzwaniach regionalnych oraz o podstawowych zasadach, które są ważne z (jego) perspektywy - powiedział szef BPM.

Nawrocki, Trump i Zełenski

Przekazał, że na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dojdzie do szeregu spotkań dwustronnych i wielostronnych w różnych formatach. Dojdzie do bezpośrednich kontaktów, także z najważniejszymi politykami świata dyplomatycznego, w tym - jestem przekonany, że dojdzie także do kontaktu bezpośredniego z prezydentem (USA) Donaldem Trumpem - powiedział Przydacz.

Prezydencki minister dopytywany był, czy będzie też spotkanie Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Przydacz odparł, że sala, w której obraduje ONZ, jest de facto mała i są w niej wszyscy i te kontakty między politykami są oczywiste. Więc na pewno też, przynajmniej do krótkiej wymiany opinii i zdań, z prezydentem Ukrainy może tam dojść - powiedział.

Sikorski razem z Nawrockim

Wcześniej źródła dyplomatyczne informowały PAP, że udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpoczynającej się w niedzielę, oprócz prezydenta, weźmie również szef MSZ Radosław Sikorski. Będzie to pierwszy raz, kiedy szef polskiej dyplomacji będzie towarzyszyć prezydentowi Nawrockiemu w jego zagranicznej wizycie.

Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, z których każde ma jeden głos. Odbywa coroczne sesje zwyczajne. Decyzje w najważniejszych kwestiach, jak wybór niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, przyjmowanie nowych członków ONZ czy zawieszanie w korzystaniu z praw i przywilejów członkowskich, podejmowane są większością 2/3 głosów. W pozostałych sprawach - zwykłą większością głosów. W ramach Zgromadzenia Ogólnego funkcjonuje sześć tzw. głównych komitetów, które stanowią forum dyskusji dla państw-członków ONZ.