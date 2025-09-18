"Rozwiązaliśmy siedem wojen" - chwali się w Wielkiej Brytanii Donald Trump. "Wydawało mi się, że najłatwiejsza będzie wojna w Ukrainie ze względu na moje relacje z prezydentem Putinem, ale on mnie zawiódł" - dodaje rozczarowany amerykański prezydent.

Prezydent USA Donald Trump podczas wizyty w Wielkiej Brytanii / NEIL HALL / PAP/EPA

Donald Trump zabrał głos podczas wspólnej konferencji prasowej z brytyjskim premierem Keirem Starmerem.

Jestem zaszczycony, że mogę powiedzieć, że rozwiązaliśmy siedem wojen, siedem wojen, wojen nierozwiązywalnych, wojen, których nie dało się wynegocjować ani zakończyć. My rozwiązaliśmy, Stany Zjednoczone rozwiązały siedem z nich - mówił Trump.

Wydawało mi się, że najłatwiejsza będzie wojna w Ukrainie ze względu na moje relacje z prezydentem Putinem, ale on mnie zawiódł. Naprawdę mnie zawiódł - powiedział prezydent USA.

Zobaczymy, jak to się skończy - dodał, wyrażając jednak przekonanie, że uda mu się doprowadzić do końca konfliktu.

Wspominając o pieniądzach wydanych na wsparcie Ukrainy przez poprzednią administrację USA, Trump stwierdził, że "sytuacja wymknęła się spod kontroli" i jest to bardzo smutne.

Wywrzeć presję na Putina

Starmer skomentował słowa Trumpa, stwierdzając, że oba kraje "muszą wywrzeć dodatkową presję na Putina". Nawiązując do niedawnych rosyjskich ataków na budynki rządowe i British Council w Kijowie oraz naruszenia polskiej przestrzenie powietrznej przez rosyjskie drony, premier powiedział o Putinie, że "nie są to działania kogoś, kto chce pokoju".

Jesteśmy gotowi objąć inicjatywę w tej sprawie - dodał Starmer, mając na myśli europejskich sojuszników i NATO oraz wysiłki mające na celu zagwarantowanie potencjalnego porozumienia pokojowego w Ukrainie.

Szef brytyjskiego rządu poinformował, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone pracują nad kompleksowym planem pokojowym dla Strefy Gazy. Powiedział, że izraelscy zakładnicy są przetrzymywani "przez bardzo, bardzo długi czas" przez Hamas i "muszą zostać uwolnieni", zaś sama Strefa Gazy potrzebuje pomocy.

Różne wizje w sprawie Palestyny

Trump zapytany, co sądzi o uznaniu przez Wielką Brytanię suwerenności Palestyny, co ma nastąpić w przyszłym tygodniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, odpowiedział, że "jest to jedna z niewielu kwestii, w których się nie zgadza" ze Starmerem.

Premier podkreślił, że oba kraje łączy "wyjątkowa więź". Zauważył, że bezpieczeństwo pozostaje podstawą szczególnych stosunków łączących państwa. Teraz, gdy zwiększamy wydatki na obronność, usuniemy bariery utrudniające współpracę w zakresie nowych technologii obronnych - powiedział. Dodał, że Wielką Brytanię i USA łączy nie tylko obrona i bezpieczeństwo, ale także "dążenie do pokoju".

W odpowiedzi na te słowa Trump powiedział, że "Stany Zjednoczone i Wielka Brytania uczyniły dla tej planety więcej dobra, niż jakiekolwiek dwa państwa w historii ludzkości".

Konferencja prasowa była ostatnim oficjalnym punktem wizyty prezydenta USA. Jeszcze tego samego dnia Trump wraz z pierwszą damą opuszczą Wielką Brytanię, kończąc trzydniowy pobyt.