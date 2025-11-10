Jak informuje serwis włodawa.net, dwa pojazdy zapadły się w miejskiej fontannie we Włodawie w województwie lubelskim.
Z wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych wynika, że samochody, które zapadły się w miejskiej fontannie, należą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej we Włodawie.
Podano, że do incydentu doszło w trakcie prac przy czworoboku. Te prowadzono z uwagi na wtorkowe obchody Święta Niepodległości.
Na Gorącą Linię RMF FM otrzymaliśmy zdjęcie z miejsca całego zajścia, już po uprzątnięciu usterki.