Jak informuje serwis włodawa.net, dwa pojazdy zapadły się w miejskiej fontannie we Włodawie w województwie lubelskim.

Z wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych wynika, że samochody, które zapadły się w miejskiej fontannie, należą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej we Włodawie.

Podano, że do incydentu doszło w trakcie prac przy czworoboku. Te prowadzono z uwagi na wtorkowe obchody Święta Niepodległości.

Na Gorącą Linię RMF FM otrzymaliśmy zdjęcie z miejsca całego zajścia, już po uprzątnięciu usterki.

Zdjęcie z miejsca zajścia otrzymaliśmy od słuchacza na Gorącą Linie RMF FM.




