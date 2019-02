Zmarł Jan Olszewski, były premier. Miał 89 lat. W okresie PRL-u był działaczem opozycyjnym i obrońcą w procesach politycznych. Pod koniec lat 80. XX wieku współtworzył Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność". Jako ekspert ds. reformy prawa i sądów uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. W 2009 r. ówczesny prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Orderem Orła Białego.

W ostatnich miesiącach Jan Olszewski dwukrotnie był hospitalizowany. Kilka dni temu były polityk zemdlał i karetka odwiozła go do szpitala. Mąż leży nieprzytomny w szpitalu, nie ma z nim zupełnie kontaktu - przyznała w rozmowie z mediami jego żona Marta.

Trudne chwile bliscy Jana Olszewskiego przeżywali także na początku listopada ubiegłego roku - wówczas były premier trafił pod opiekę lekarzy z powodu problemów z sercem.

Kilka lat wcześniej, w kwietniu 2011 r. Jan Olszewski miał udar mózgu. Od tamtej pory rzadziej udzielał się publicznie, ograniczył wyjścia z domu.

Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 r. w Warszawie. Dorastał w rodzinie kolejarzy związanych z tradycjami ruchu robotniczego. W czasie okupacji niemieckiej był członkiem Szarych Szeregów, brał też udział w powstaniu warszawskim.

W 1953 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, następnie w Zakładzie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

W okresie PRL-u był działaczem opozycyjnym i obrońcą w procesach politycznych. Bronił m. in. Jacka Kuronia i Adama Michnika. W związku z obroną studentów zaangażowanych w manifestacje marcowe, został zawieszony w prawie do wykonywania zawodu. W procesie morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki występował jako oskarżyciel posiłkowy.

Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w procesach przeciwko organizatorom strajków, m.in. : Lecha Wałęsy, Zbigniewa Bujaka i Zbigniewa Romaszewskiego.

Pod koniec lat 80. współtworzył Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność". Jako ekspert ds. reformy prawa i sądów uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu.

Rejestracja NSZZ Solidarność w Warszawie. Jan Olszewski, Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki / Marek Langda / PAP

W 1991 r. został premierem, ale stracił stanowisko podczas pamiętnej "nocy teczek". Później Olszewski doradzał prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, a w 2007 r. objął funkcję szefa komisji weryfikacyjnej WSI.



3 maja 2009 ówczesny prezydent Lech Kaczyński odznaczył Jana Olszewskiego Orderem Orła Białego.

W 2016 roku Jan Olszewski w RMF FM wspominał w RMF FM wybory 4 czerwca 1989 roku . Mówił wtedy gorzko: 4 czerwca to święto żałoby po wolności, święto straconych okazji dla całego narodu". "Myślę o tym dniu 4 czerwca w 2 perspektywach: Przed 4 czerwca 1992 roku był 3 lata wcześniej 4 czerwca 1989 roku, który był rzeczywiście dniem ważnym. Kontraktowe wybory uważałem za obelgę, ale nie doceniłem Polaków"- mówił Jan Olszewski, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. "Trudno to traktować jako święto wolności. Raczej święto żałoby po wolności" - dodaje. "Od początku uważałem, że siadamy do rozmów z komunistami o wiele za wcześnie. Jeżeli 4 czerwca byłby świętem państwowym, to byłoby to święto straconych okazji dla całego narodu" - uważa były premier.