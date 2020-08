W wieku 79 lat zmarł Henryk Wujec, polityk, fizyk, działacz Solidarności w czasach PRL-u, były wiceminister rolnictwa. W ostatnich dniach media informowały o pogorszeniu się jego stanu zdrowia.

Henryk Wujec / Andrzej Grygiel / PAP

Informację o śmierci opozycjonisty potwierdziła jego żona, Ludwika Wujec.



Wujec urodził się w grudniu 1940 roku w Podlesiu na Lubelszczyźnie. W 1970 roku ukończył studia na wydziale fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 70. zaangażował się w działalność Komitetu Obrony Robotników, za co został zwolniony z pracy. W 1980 roku wstąpił do "Solidarności", był członkiem władz krajowych. Po wybuchu stanu wojennego został internowany. Później kilkakrotnie trafiał jeszcze do więzienia. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu.

Wszedł do Sejmu w 1989 roku po wyborach 4 czerwca. Później zasiadał w Sejmie I, II i III kadencji z ramienia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Akcji Demokratycznej, Unii Demokratycznej czy Unii Wolności. W 2001 roku jego Unia Wolności nie weszła do Sejmu.

W 1999 roku zaczął pełnić funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie Jerzego Buzka.

W 2010 roku przed wyborami prezydenckimi poparł Bronisława Komorowskiego. Później został jego doradcą ds. społecznych.

W 2004 roku został odznaczony przez Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dwa lata później Lech Kaczyński nadał mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą tego orderu.