/ Anita Walczewska / East News Prezydent Karol Nawrocki przedstawi projekt ustawy obniżającej ceny energii o 33 proc.

Sąd zdecydował w sprawie Andrzeja Dudy Obietnica wyborcza staje się faktem Prezydent Karol Nawrocki już w trakcie kampanii wyborczej zapowiadał, że jednym z jego priorytetów będzie obniżenie cen energii elektrycznej. Deklarację tę złożył podczas spotkania z wyborcami w Augustowie w lutym tego roku. Zapewnił wówczas, że w ciągu 100 dni od objęcia urzędu doprowadzi do przygotowania projektu ustawy, która pozwoli na obniżkę cen energii aż o 33 procent. Projekt ustawy już w piątek Jak poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, projekt ustawy zostanie zaprezentowany w piątek. Karol Nawrocki objął urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6 sierpnia, składając przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. 100 dni jego prezydentury upływa 14 listopada. Zapowiadana ustawa ma być jednym z kluczowych projektów pierwszego etapu jego kadencji.