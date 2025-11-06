W piątek prezydent Karol Nawrocki zaprezentuje projekt ustawy, która ma obniżyć ceny energii elektrycznej o 33 procent. To realizacja jednej z kluczowych obietnic wyborczych, złożonych jeszcze przed objęciem urzędu. Projekt ma zostać przedstawiony przed upływem 100 dni prezydentury.
- Prezydent Karol Nawrocki przedstawi projekt ustawy obniżającej ceny energii o 33 proc.
- Projekt jest realizacją obietnicy wyborczej złożonej w lutym w Augustowie.
- Ustawa ma zostać zaprezentowana przed upływem 100 dni prezydentury Nawrockiego.
- 100 dni prezydentury mija 14 listopada.
Prezydent Karol Nawrocki już w trakcie kampanii wyborczej zapowiadał, że jednym z jego priorytetów będzie obniżenie cen energii elektrycznej. Deklarację tę złożył podczas spotkania z wyborcami w Augustowie w lutym tego roku. Zapewnił wówczas, że w ciągu 100 dni od objęcia urzędu doprowadzi do przygotowania projektu ustawy, która pozwoli na obniżkę cen energii aż o 33 procent.