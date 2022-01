Wszystko wskazuje, że zatrucie tlenkiem węgla było przyczyną śmierci 35-letniej kobiety w Trzebosi koło Rzeszowa.

Zdj. ilustracyjne / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Na Podkarpaciu strażacy od początku sezonu grzewczego odnotowali 67 podobnych interwencji; zmarły trzy osoby.

Jak poinformował w środę rzecznik podkarpackiej straży pożarnej brygadier Marcin Betleja, "kobieta najprawdopodobniej zatruła się toksycznym czadem w łazience". Był tam zainstalowany gazowy piecyk do podgrzewania wody - dodał.



Od początku sezonu grzewczego - przypomniał Betleja - "podkarpaccy strażacy wyjeżdżali do 67 interwencji związanych z tlenkiem węgla". 42 osoby wymagały pomocy przedmedycznej, a trzy wskutek zatrucia zmarły - mówił Betleja.



Jednocześnie podkreślił, że "w niespełna trzy tygodnie tego roku" takich wyjazdów było 18. W zdarzeniach związanych z tlenkiem węgla w styczniu jedna osoba zginęła, a 17 wymagało pomocy przedlekarskiej - zauważył rzecznik.



Tlenek węgla, zwany też czadem, to bezwonny gaz. Dopuszczalne jego stężenie wynosi 35 ppm. Gdy osiąga 200 ppm, człowiek zaczyna odczuwać dolegliwości związane z zatruciem.