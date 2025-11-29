W związku z kolejnym atakiem Rosjan na terytorium Ukrainy w polskiej przestrzeni powietrznej o poranku operowało wojskowe lotnictwo. Komunikaty w tej sprawie opublikowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak podkreślono, nie wykryto naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju.

F-16 w powietrzu (zdj. arch.) / Wojciech Olkuśnik / East News

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - czytamy w informacji opublikowanej po godz. 6 przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na portalu X.



Jak podkreślono, działania wojska są prewencyjne. Mają na celu zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przygranicznych.