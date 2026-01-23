Szef CIA złożył tajną wizytę w Polsce - dowiedział się ze swoich waszyngtońskich źródeł amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.

John Ratcliffe / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe spotkał się w ostatnich dniach z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Temat rozmów pozostaje tajny.

Doniesienia amerykańskiego korespondenta RMF FM potwierdziła Polska Agencja Prasowa, informując, że do spotkania szefa CIA z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem doszło na początku tygodnia.

Czym jest CIA?

Central Intelligence Agency, czyli CIA, to amerykańska agencja wywiadowcza, która odgrywa kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Powstała w 1947 roku na mocy ustawy National Security Act, zastępując działający podczas II wojny światowej Office of Strategic Services (OSS). Siedziba CIA znajduje się w Langley w stanie Wirginia, niedaleko Waszyngtonu.

Głównym zadaniem CIA jest zbieranie i analiza informacji wywiadowczych pochodzących spoza granic USA. Agencja odpowiada również za prowadzenie tajnych operacji na zlecenie prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz współpracę z innymi służbami wywiadowczymi, zarówno amerykańskimi, jak i zagranicznymi.

Dyrektorem CIA jest obecnie John Ratcliffe, który w latach 2015-2020 był członkiem Izby Reprezentantów z ramienia Partii Republikańskiej, a w latach 2020-2021 pełnił funkcję dyrektora Wywiadu Narodowego. W listopadzie 2024 roku prezydent elekt Donald Trump ogłosił jego nominację na stanowisko dyrektora CIA. 23 stycznia 2025 roku Senat zatwierdził kandydaturę Ratcliffe'a stosunkiem głosów 74-25, a tego samego dnia został zaprzysiężony przez wiceprezydenta USA J.D. Vance'a.