Dyrektor CIA John Ratcliffe odbył w tym tygodniu cichą wizytę w Brukseli, gdzie spotkał się z czołowymi przedstawicielami unijnych służb wywiadowczych i dyplomacji. Celem rozmów było zapewnienie europejskich partnerów o dalszej gotowości USA do współpracy w zakresie wymiany informacji wywiadowczych, mimo narastających obaw dotyczących polityki zagranicznej administracji Donalda Trumpa.

John Ratcliffe chce wzmocnić współpracę z europejskim wywiadem / JEMAL COUNTESS/AFP/East News / East News

Według informacji uzyskanych przez portal Politico, John Ratcliffe spotkał się m.in. z szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas oraz wysokimi rangą urzędnikami Centrum Wywiadowczego i Sytuacyjnego UE (INTCEN) i Dyrekcji Wywiadu Wojskowego UE (EUMS). Oficjalnym powodem wizyty było wystąpienie przed Radą Północnoatlantycką, jednak nieoficjalne rozmowy z przedstawicielami Unii Europejskiej miały na celu uspokojenie nastrojów i potwierdzenie zaangażowania Waszyngtonu w transatlantycką współpracę wywiadowczą.

Obawy Europy wobec polityki USA

Niepokój wśród europejskich sojuszników wzbudziły ostatnie, nieoczekiwane decyzje administracji Trumpa, w tym nagłe wstrzymanie przekazywania informacji wywiadowczych Ukrainie w marcu, przerwa w dostawach broni dla Kijowa oraz obsadzanie kluczowych stanowisk lojalistami prezydenta. Te działania podważyły zaufanie w Europie do stabilności i przewidywalności amerykańskiej polityki bezpieczeństwa.

Jak podkreślają rozmówcy Politico, spotkanie Ratcliffe’a z unijnymi urzędnikami miało być jasnym sygnałem, że CIA chce utrzymać otwarte kanały komunikacji i regularnie konsultować się z europejskimi partnerami. W agendzie rozmów znalazły się m.in. kwestie zagrożeń ze strony Rosji, Chin oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie.

Rzeczniczka CIA Liz Lyon w komentarzu dla Politico podkreśliła, że rozmowy dotyczyły "ewoluujących zagrożeń ze strony Rosji i Chin dla bezpieczeństwa transatlantyckiego" oraz wspólnych strategii przeciwdziałania tym wyzwaniom. Jednocześnie stanowczo zaprzeczyła, jakoby podczas spotkań pojawiły się wątpliwości co do wiarygodności USA jako partnera wywiadowczego.

Wizyta Ratcliffe’a odbyła się w momencie, gdy europejskie służby intensyfikują prace nad budową własnych struktur wywiadowczych w obliczu rosyjskiej presji. Równocześnie niektóre kraje Wspólnoty, w tym Holandia, nieufnie podchodzą do administracji Białego Domu i już ograniczają wymianę informacji z USA, powołując się na obawy o polityczne naciski i kwestie praw człowieka.