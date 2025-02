Obowiązkowy rejestr lokali pod najem krótkoterminowy, możliwość wyłączania danych obszarów z tego typu usług przez samorządy czy obowiązkowe regulaminy i numery kontaktowe do właścicieli dostępne zarówno dla klientów, jak i mieszkańców - m.in. te przepisy znalazły się w ustawie o najmie krótkoterminowym, która jeszcze w tym miesiącu trafi do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu - dowiedział się dziennikarz RMF FM. Jesienią zmianami zajmie się Sejm.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jeszcze jesienią ubiegłego roku Ministerstwo Sportu i Turystyki informowało, że pracuje nad zmianami dotyczącymi najmu krótkoterminowego. Poznaliśmy szczegóły ustawy, która w najbliższym czasie trafi do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu. Najem krótkoterminowy będzie nie tylko regulowany w naszym kraju, ale i w całej Europie. Jednym z punktów, który znalazł się w ustawie, jest obowiązkowa rejestracja lokalu pod najem krótkoterminowy. Każdy, kto będzie chciał oferować tego typu usługi, będzie musiał zarejestrować się w gminie i uzyskać numer w specjalnym spisie. Powstanie specjalny rejestr takich lokali. Taki numer będzie uprawniał do tego, aby ten najem krótkoterminowy prowadzić - podkreśla wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys. Taki rejestr pozwoli na wyeliminowanie szarej strefy, ale też zwiększy bezpieczeństwo klientów. To pozwoli też wyeliminować takie sytuacje, jakie miały miejsce na Podhalu w szczycie ruchu turystycznego. Tam jedna oferta została sprzedana dla wielu klientów w tym samym czasie, bo ktoś się podszył pod ofertę. Tego problemu już nie będzie, bo każdy, kto będzie chciał wynajmować lokal krótkoterminowo, będzie zobowiązany do posiadania specjalnego numeru - podkreśla wiceminister sportu i turystyki. Ustawa ma na celu poprawę bezpieczeństwa klientów, ale też mieszkańców budynków mieszkalnych, gdzie takie usługi są prowadzone. Chcemy wprowadzić kwestię regulaminów po to, żeby dać podstawę do interwencji straży miejskiej czy policji w przypadku naruszania ciszy nocnej. W regulaminach będzie obowiązek podawania informacji kontaktowej. Jeżeli oferta nie jest taka, jaką przedstawiono w internecie, będzie można uzyskać kontakt z właścicielem lub osobą, która zarządza danym obiektem - podkreśla wiceminister Borys. Lokale będą musiały posiadać odpowiednie regulaminy, które będą dostępne zarówno dla klientów, jak i np. mieszkańców bloku, gdzie takie lokale się znajdują. Przewidujemy, aby w danych budynkach mieszkalnych była informacja, że znajdują się w nim lokale pod najem krótkoterminowy. Tam pojawiłby się zarówno regulamin, jak i kontakt do właściciela, bo jeżeli coś się dzieje np. problemy z hałasem czy awaria wody, wówczas wiemy z kim możemy się skontaktować, aby szybko zareagować - dodaje Piotr Borys. W ustawie znalazła się także kwestia stref, w których prowadzenie tego typu usług byłoby niemożliwe. Będziemy chcieli dać uprawnienia gminom, które będą mogły wyłączyć dane miejsca z najmu krótkoterminowego, jeżeli samorząd nie życzy sobie, aby w danym miejscu były tego typu obiekty. To będzie też w rękach spółdzielni czy wspólnot. Takie opinie także będą musiały być wyrażone. Myślę, że trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy osobami, które oferują tego typu usługi a interesem mieszkańców. Dlatego szukamy takich rozwiązań - wyjaśnia wiceminister sportu i turystyki. Portale internetowe, na których znajdują się ogłoszenia z lokalami pod najem krótkoterminowy będą też zobowiązane do przekazywania gminom danych dotyczących liczby pobytów czy opłat za noclegi. To pozwoli na sprawne zarządzanie także ruchem turystycznym, aby miasta np. Kraków, Sopot czy Wrocław wiedziały, ilu w ogóle turystów korzysta z najmu krótkoterminowego. To pozwoli np. prowadzić kampanie reklamowe dużych wydarzeń np. koncertów - słyszymy od wiceministra Piotra Borysa. Prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się dwumiesięczne konsultacje międzyresortowe nad ustawą. Następnie przewidziano konsultacje społeczne. Według planu resortu sportu i turystyki gotowa ustawa pojawi się w Sejmie we wrześniu lub październiku. Przepisy wejdą w życie zarówno w naszym kraju, jak i w pozostałych państwach Unii Europejskiej, najpóźniej 20 maja 2026 roku. Zobacz również: Płaca minimalna. Jak Polska wypada na tle innych krajów?

Prezydent Donald Trump murem za dolarem

Wyjazdy na ferie mogą być tańsze. Ceny na stacjach paliw spadną?

Krótsza i wygodniejsza ścieżka zakupowa z InPost Pay