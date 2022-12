2023 r. ma przynieść istotne zmiany dla osób korzystających z Netflixa. Chodzi o ograniczenia dotyczące współdzielenia konta. Co już oficjalnie wiadomo w tej sprawie? Zapytaliśmy o to biuro prasowe streamingowego giganta w Polsce.

Polskie biuro prasowe Netflixa pytane o nadchodzące zmiany odesłało nas do listu do inwestorów z III kwartału 2022 r. Jak podkreślono, to oficjalne i najbardziej aktualne stanowisko platformy w tej sprawie.

W przesłanym nam cytacie z listu do inwestorów czytamy: "Zdecydowaliśmy się na stopniową strategię monetyzacji współdzielenia konta. Szersze wprowadzenie tej funkcji na rynek planujemy rozpocząć w 2023 roku". "Po wysłuchaniu opinii konsumentów, zamierzamy zaoferować użytkownikom korzystającym ze współdzielonego konta możliwość przeniesienia profilu Netflix na własne konto. Z kolei właściciele kont będą mogli łatwiej zarządzać urządzeniami, jak i tworzyć subkonta ("dodatkowy użytkownik"), jeśli zechcą korzystać z Netflix z rodziną lub przyjaciółmi" - podkreślono.

Szerokim echem odbił się w sieci niedawny artykuł "New York Timesa" dotyczący tego, w jakim kierunku mogą pójść zmiany w funkcjonowaniu Netflixa. Wspomniano w nim m.in. o testach prowadzonych w Ameryce Łacińskiej, gdzie współdzielenie kont na tej platformie jest powszechną praktyką. Wprowadzono tam specjalny kod weryfikacyjny. Osoba, której udostępniono konto, musi go wpisać w ciągu 15 minut, by kontynuować oglądanie. Co ważne, jest on wysyłany nie do niej, a do właściciela konta. By uniknąć powtarzania się takich monitów, właściciel konta powinien opłacić możliwość współdzielenia go - maksymalnie z dwoma osobami spoza gospodarstwa domowego. Jak podkreśla "WSJ", na razie nie jest jasne, czy po testach to rozwiązanie zostanie wprowadzone w USA.

Według ustaleń "WSJ", Netflix rozważa też, jak podejść np. do sytuacji, w której dzieci pomieszkują raz u jednego rodzica, a raz u drugiego i w obu miejscach korzystają z usług platformy. Jednym z dyskutowanych rozwiązań ma być danie użytkownikowi możliwości zgłaszania, że na jakiś czas zmienia miejsce pobytu. Kolejny problem to rozróżnienie tych użytkowników, którzy często podróżują i korzystają ze swojego konta w różnych miejscach oraz osób, które korzystają z czyjegoś hasła.