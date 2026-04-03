​Rozmowy pomiędzy związkowcami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a zarządem odnośnie podziału środków na podwyżki wynagrodzeń na 2026 rok zostaną wznowione po świętach wielkanocnych, 9 kwietnia. "Strony zgodnie podpisały oświadczenie o zawieszeniu rozmów" - poinformowało w piątek biuro prasowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Negocjacje dotyczą podziału środków na podwyżki wynagrodzeń na 2026 rok; uczestniczy w nich 12 zakładowych organizacji związkowych.

ZUS zapewnia, że obsługa klientów w placówkach odbywa się bez zakłóceń mimo trwających negocjacji.

W ZUS od środy trwają negocjacje płacowe pomiędzy pracodawcą a dwunastoma zakładowymi organizacjami związkowymi . Przedstawiciele związków zawodowych zdecydowali tego dnia o zawiązaniu międzyzwiązkowego komitetu protestacyjno-strajkowego i nieopuszczaniu centrali ZUS. Nie zgadzają się na propozycje finansowe przedstawione przez władze Zakładu.

Zawieszenie rozmów. Strony podpisały wspólne oświadczenie

ZUS przekazał w piątek, że strony zgodnie podpisały oświadczenie o zawieszeniu rozmów, które dotyczą podziału środków na podwyżki wynagrodzeń na 2026 rok.

"Rozmowy zostaną wznowione 9 kwietnia br. w centrali ZUS" - poinformowano.

Podkreślono w przekazanej informacji, że piątkowe rozmowy trwały do popołudnia.

"Pracodawca podtrzymał propozycję złożoną 2 kwietnia, tj. podwyżki wynagrodzeń w wysokości 200 zł na etat, co stanowi 284 zł z dodatkowymi składnikami wynagrodzeń wynikającymi z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (premia, dodatek stażowy, nagroda z Zakładowego Funduszu Nagród tj. trzynasta pensja, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno-rentowa) oraz przyznania i wypłaty jednorazowej nagrody w wysokości 2 tys. zł na etat" - przekazał ZUS.

Ponadto, członek zarządu nadzorujący pion operacji i eksploatacji systemów odniósł się do pytań strony społecznej, które nawiązywały do prezentacji z obszaru IT przedstawionej 2 kwietnia. Przedstawicielom związków przedstawiono także informację na temat kluczowych tendencji, które obrazują obciążenie zadaniami w zakresie działalności statutowej Zakładu.

"Pracodawca przekazał uzyskaną informację, że w posiedzeniu zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych działającego przy Radzie Dialogu Społecznego, które zostało zaplanowane na 10 kwietnia br., wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów" - wskazał ZUS.

Jest reakcja MRPiPS

Do sytuacji odniósł się również w piątek resort, który podkreślił w komunikacie, że w czwartek wiceminister Sebastian Gajewski, wyznaczony z ramienia MRPiPS do wykonywania nadzoru nad ZUS, podczas spotkania ze stroną związkową oraz zarządem Zakładu poinformował o poparciu resortu dla ewentualnych zmian w planie finansowym ZUS, niezbędnych do realizacji zaproponowanych przez zarząd podwyżek wynagrodzeń oraz nagród - o ile propozycja ta zostałaby zaakceptowana przez stronę związkową.

"Oczekiwania strony związkowej kierowane są przede wszystkim wobec zarządu ZUS, dotyczą także zgłaszanej potrzeby dialogu z Ministrem Finansów i Gospodarki. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nadzorujące Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oczekuje od zarządu ZUS skutecznego przeprowadzenia negocjacji i doprowadzenia do konstruktywnego porozumienia" - przekazał resort.

ZUS: Negocjacje z związkowcami nie wpłyną na działanie Zakładu

Poinformował również, że jako resort odpowiedzialny za dialog społeczny, MRPiPS wsparło organizację posiedzenia Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego.

ZUS zapewniał wcześniej, że pomimo trwających negocjacji obsługa klientów w placówkach ZUS-u odbywa się na bieżąco, a praca Zakładu przebiega bez zakłóceń.

Strona związkowa żądała podwyższenia wynagrodzeń średnio o 1200 zł brutto na pracownika. Członkowie zarządu początkowo proponowali kwotę 170 zł podwyżki wynagrodzeń zasadniczych na etat, co daje 241 zł z dodatkowymi składnikami wynagrodzeń wynikającymi z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ZUS.