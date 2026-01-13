Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Londynie spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Jak poinformował po rozmowach, głównymi tematami były kwestie bezpieczeństwa oraz sprawy ekonomiczne. Poruszono także zagadnienia dotyczące współpracy przemysłów obronnych oraz udziału obu państw w nadchodzącym szczycie G-20. Polski przywódca mówił także o sprawie Grenlandii.

Spotkanie Nawrocki–Starmer. Wśród tematów współpraca wojskowa Polski i Wielkiej Brytanii / EPA/TOLGA AKMEN / PAP

Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Londynie rozmawiał z premierem Keirem Starmerem o bezpieczeństwie, ekonomii i współpracy wojskowej, podkreślając znaczenie brytyjskiej obecności wojskowej w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli także koordynatorzy udziału Polski i Wielkiej Brytanii w szczycie G-20.

Nawrocki zwrócił uwagę na strategiczne znaczenie Grenlandii w kontekście rywalizacji z Chinami i zagrożeń ze strony Rosji, wyrażając nadzieję na dyplomatyczne rozwiązanie tej kwestii w ramach partnerstwa międzynarodowego.

Nawrocki powiedział dziennikarzom, że jego rozmowa z premierem Stramerem dotyczyła głównie bezpieczeństwa, ekonomii i współpracy wojskowej.

Prezydent przypomniał, że w Polsce stacjonuje obecnie ponad 100 brytyjskich żołnierzy, a Wielka Brytania okazała solidarność po ataku dronów na polską granicę we wrześniu ubiegłego roku.

W rozmowach uczestniczyli także tzw. szerpowie - osoby koordynujące udział Polski i Wielkiej Brytanii w szczycie G-20. Prezydent przypomniał, że ze strony Polski funkcję tę pełni szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Sprawa Grenlandii. Na co liczy prezydent?

Podczas londyńskiego briefingu prezydent Nawrocki odniósł się również do kwestii Grenlandii (temat nie pojawił się w rozmowie przywódców).

Polski prezydent podkreślił jej strategiczne znaczenie w kontekście rywalizacji gospodarczej z Chinami czy zagrożeń ze strony Rosji. Zaznaczył, że sprawa ta wymaga "poszerzonej dyskusji w rygorach partnerstwa" i wyraził nadzieję, że zostanie rozwiązana na drodze dyplomatycznej pomiędzy prezydentem USA a premier Danii.

Przypominam także, że odpowiedzialność za wartości wolnego świata, tego świata, do którego tak blisko jest Polsce (...), odpowiedzialność za bezpieczeństwo w zasadniczej mierze bierze Sojusz Północnoatlantycki na czele ze Stanami Zjednoczonymi - mówił prezydent. Te głosy o strategicznym znaczeniu Grenlandii są bardzo ważne i wierzę, że rozstrzygnie się to na drodze dojrzałej dyplomacji wolnych narodów - dodał.

W poniedziałek premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen podkreślił, że jego kraj jest częścią Danii, a jego bezpieczeństwo należy do kompetencji NATO i powinno być realizowane w ścisłej współpracy z sojusznikami, w tym Stanami Zjednoczonymi i Danią.