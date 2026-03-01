Wielobarwne palmy, procesje i święcenie gałązek - Niedziela Palmowa to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i radosnych dni w kalendarzu katolickim. Dzień ten tradycyjnie rozpocznie Wielki Tydzień, prowadzący do najważniejszych świąt chrześcijaństwa - Wielkanocy.

Niedziela Palmowa 2026: Historia, tradycje i ciekawostki, które musisz znać / Shutterstock

Niedziela Palmowa to początek Wielkiego Tygodnia i upamiętnienie wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy.

W Polsce zamiast palm święci się gałązki wierzby ozdobione bibułą, suszonymi kwiatami i wstążkami.

Na Kurpiach i w Lipnicy Murowanej tworzy się kolorowe palmy nawet kilkanaście metrów wysokie.

Kiedy w tym roku wypada Niedziela Palmowa? Sprawdź cały artykuł!

Wielkanco 2026: Początek Wielkiego Tygodnia - Niedziela Palmowa i jej znaczenie

Niedziela Palmowa , nazywana także Niedzielą Męki Pańskiej lub Niedzielą Kwietną, to święto o głębokiej symbolice. Upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy na kilka dni przed jego męką i zmartwychwstaniem. Według Ewangelii, mieszkańcy miasta witali Jezusa, rzucając mu pod nogi gałązki palmowe - symbol zwycięstwa, radości i nadziei.

To właśnie na pamiątkę tego wydarzenia, w kościołach na całym świecie, a szczególnie w Polsce, wierni uczestniczą w uroczystych procesjach z palmami. Niedziela Palmowa jest zarazem pierwszym dniem Wielkiego Tygodnia, który prowadzi do najważniejszych wydarzeń w kalendarzu liturgicznym - Triduum Paschalnego i Wielkanocy .

Niedziela Palmowa - tradycja święcenia palm — historia i symbolika

Zwyczaj święcenia palm pojawił się w liturgii Kościoła katolickiego już w XI wieku. W Polsce, gdzie palmy nie rosną naturalnie, ich rolę zaczęły pełnić gałązki wierzby, często ozdabiane suszonymi kwiatami, ziołami, kolorową bibułą czy wstążkami. Wierzba, budząca się do życia na wiosnę, stała się symbolem odradzania, nieśmiertelności duszy i zmartwychwstania.

Podczas każdej mszy świętej w Niedzielę Palmową kapłani święcą przyniesione przez wiernych palmy. Obrzęd ten jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i rodzinnych momentów w roku liturgicznym. Poświęcone palmy przechowuje się przez cały rok - dawniej zatykano je za krzyże i obrazy, by chroniły domostwa przed nieszczęściami. W niektórych regionach palmy trafiały na pola, aby zapewnić dobre plony i ochronę przed żywiołami.

Niedziela Palmowa - barwne procesje i lokalne tradycje

Niedziela Palmowa to nie tylko liturgia i święcenie palm, ale także barwne procesje i konkursy na najpiękniejszą i najwyższą palmę wielkanocną. Szczególnie bogate tradycje pielęgnowane są na Kurpiach (miejscowość Łyse) oraz w Lipnicy Murowanej w Małopolsce, gdzie co roku powstają palmy osiągające nawet kilkanaście metrów wysokości! Wykonywane są z wikliny, zdobione baziami, bibułą i kwiatami, a ich przygotowanie to prawdziwa sztuka przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Procesje z palmami to nieodłączny element Niedzieli Palmowej. W niektórych miejscach, jak Tokarnia koło Myślenic czy Szydłowiec, zachował się dawny zwyczaj tzw. "Jezuska palmowego" — figury Chrystusa wjeżdżającej na osiołku, za którą podążają wierni. To barwne widowisko nawiązuje do średniowiecznych misteriów pasyjnych, które kiedyś były powszechne w całej Europie.

Warto dodać, że prawosławna Wielkanoc w 2026 roku będzie obchodzona tydzień później, czyli 12 kwietnia.

Wielkanoc 2026. Kiedy wypadają święta?

Po 40 dniach Wielkiego Postu katolików czeka wielkie święto - Wielkanoc. Tuż przed Wielkanocą obchodzimy tzw. Wielki Tydzień. Zaliczana jest do niego: