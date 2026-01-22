Zakończyło się spotkanie Donald Trump - Wołodymyr Zełenski w Davos - poinformowało biuro ukraińskiego prezydenta. Rozmowa przywódców trwała około godziny.

Archiwalne zdjęcie ze spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa / JIM WATSON/AFP / East News

Spotkanie z ukraińskim prezydentem było bardzo dobre - stwierdził po rozmowach Donald Trump. Amerykański prezydent wskazał, że tematem dyskusji nie było dołączenie Zełenskiego do Rady Pokoju.

Wiadomość do Putina jest taka, że wojna musi się skończyć - stwierdził Trump.

Po wezwaniu Trumpa Zełenski przyjechał do Davos

W środę Trump oznajmił, że spotka się z Zełenskim w czwartek, a nie - jak twierdził wcześniej - jeszcze w środę. Uściślił swoją wcześniejszą wypowiedź w kuluarach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

We wtorek Zełenski oświadczył, że pozostał w kraju w związku z kolejnym zmasowanym ostrzałem rosyjskim i pogorszeniem sytuacji w krajowym sektorze energetycznym. Zadeklarował jednak, że uda się do Davos, jeśli będą przygotowane dokumenty o odbudowie Ukrainy.

"Jeśli dokumenty będą gotowe, odbędzie się spotkanie i (moja) podróż. Jeśli będą pakiety energetyczne, a nawet spotkanie i decyzja o dodatkowej obronie przeciwlotniczej, oczywiście pojadę. Ale na razie mam wyzwanie w Ukrainie i bardzo ważne jest dla mnie teraz koordynowanie (działalności) wszystkich służb" - powiedział Zełenski dziennikarzom. Dodał, że z Davos dochodzą sygnały od ukraińskiego zespołu, że dokument o odbudowie Ukrainy jest już prawie gotowy.